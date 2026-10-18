Tạm dừng thu phí trạm BOT Bến Thuỷ và Bến Thuỷ 2 trong 1 tháng do chậm khắc phục hư hỏng

ANTD.VN - Cục Đường bộ Việt Nam quyết định tạm dừng thu phí trạm BOT Bến Thuỷ và Bến Thuỷ 2 trong vòng 1 tháng do nhà đầu tư chậm khắc phục hư hỏng, mất ATGT.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản về việc tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2.

Theo đó, văn bản gửi nhà đầu tư là Công ty CP Tập đoàn Cienco 4; Chi nhánh BOT tuyến tránh TP. Vinh (Doanh nghiệp dự án); Công ty TNHH thu phí tự động VETC (Đơn vị vận hành thu phí); Khu Quản lý đường bộ II; Công an tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cùng Sở Xây dựng 2 địa phương này thông báo về việc tạm dừng thu phí trạm BOT Bến Thuỷ.

Cục Đường bộ Việt nam cho biết, Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh TP Vinh, tỉnh Nghệ An (khai thác từ 11/2005) và Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh theo hình thức hợp đồng BOT (khai thác từ 1/2014).

Qua quá trình theo dõi, quản lý của Cục Đường bộ Việt Nam và ý kiến phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đối với công tác quản lý, bảo trì, sửa chữa, khắc phục các hư hỏng tuyến tránh TP Vinh và tuyến QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh cho thấy còn nhiều tồn tại kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, mất an toàn công trình.

Tập đoàn Cienco 4 bị tạm dừng thu phí 1 tháng tại trạm BOT Bến Thuỷ và Bến Thuỷ 2 do chậm khắc phục hư hỏng

Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, tuy nhiên Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án chưa thực hiện việc khắc phục, sửa chữa kịp thời, triệt để các hư hỏng theo quy định.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và quy định của Hợp đồng, trên cơ sở báo cáo của Khu Quản lý đường bộ II, Cục Đường bộ Việt Nam thông báo tạm dừng thu phí đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh TP Vinh, tỉnh Nghệ An và Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy - tuyến tránh TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh theo hình thức hợp đồng BOT và yêu cầu Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án khẩn trương tổ chức sửa chữa, khắc phục các hư hỏng.

Cục Đường bộ Việt Nam nêu rõ, đối chiếu với quy định của pháp luật và Hợp đồng BOT về tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ, Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án đã có nhiều vi phạm. Các vi phạm đã được nhắc nhở, yêu cầu khắc phục bằng văn bản nhiều lần nhưng không được khắc phục kịp thời.

Thời gian tạm dừng thu phí là 30 ngày kể từ 00 giờ 00 phút ngày 20/10/2026. Thời gian tạm dừng thu phí Dự án được khấu trừ vào thời gian thu phí của Nhà đầu tư và tổn thất kinh phí do bị tạm dừng thu phí Nhà đầu tư tự chịu theo quy định.

Nhà đầu tư phải hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa triệt để các hư hỏng, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ xem xét tiếp tục xử lý theo quy định của Hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

Nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án phải nghiêm túc chấp hành việc tạm dừng thu phí theo đúng yêu cầu nêu trên; hoàn thành các thủ tục cần thiết (liên quan đến sổ sách, số liệu, tài chính,…giữa Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án và đơn vị vận hành thu phí) để có thể tạm dừng thu phí đúng thời hạn yêu cầu;

Khẩn trương huy động đủ nhân lực, thiết bị, tài chính để thực hiện việc sửa chữa, khắc phục các tồn tại, hư hỏng (hằn lún, trồi lún, nứt vỡ mặt đường, mất sơn kẻ vạch,…), bảo đảm chất lượng, an toàn giao thông, an toàn công trình; trong suốt thời gian tạm dừng thu phí, Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án phải thực hiện đầy đủ công tác quản lý, bảo trì tuyến đường nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt; báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá, xem xét việc thu phí trở lại khi hoàn thành công tác sửa chữa.

Trường hợp Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án không thực hiện hoặc thực hiện công tác sửa chữa, khắc phục các hư hỏng không bảo đảm chất lượng, không triệt để dẫn đến xảy ra tai nạn giao thông hoặc sự cố công trình, Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, tự chi trả toàn bộ chi phí bồi thường thiệt hại dân sự và bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự (nếu có);

Cục Đường bộ giao Khu Quản lý đường bộ II chủ trì, phối hợp với Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án, đơn vị vận hành thu phí VETC và các cơ quan chức năng của địa phương để tổ chức tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 đúng thời hạn yêu cầu.