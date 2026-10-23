Chính phủ trình Quốc hội sửa Luật Đầu tư với nhiều nội dung mới về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt

ANTD.VN - Sáng nay, 23/10, Quốc hội đã nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Dự thảo Luật gồm 3 điều, tập trung vào 4 nội dung. Thứ nhất, hoàn thiện chính sách tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Dự thảo cho phép Chính phủ quy định nới lỏng điều kiện tiếp cận thị trường trong các ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường, căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước.

Thứ hai, đối với chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư gắn với cam kết của nhà đầu tư, dự thảo bổ sung các hình thức hỗ trợ về phát triển chuỗi cung ứng, sản xuất sản phẩm công nghệ cao, đầu tư tài sản cố định, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học…

Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt được áp dụng có thời hạn gắn với cam kết về chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển, đào tạo lao động Việt Nam, phát triển nhà cung ứng trong nước và chuyển đổi xanh. Trường hợp không đáp ứng các cam kết có thể bị điều chỉnh hoặc thu hồi ưu đãi, hỗ trợ.

Thứ ba, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Dự thảo mở rộng phạm vi áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt đối với một số dự án thuộc ngành, lĩnh vực ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt thực hiện ngoài các khu chức năng tập trung khi đáp ứng điều kiện về đất đai, hoàn thiện quy định về lựa chọn nhà đầu tư và thủ tục đối với dự án đề nghị Nhà nước giao khu vực biển.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đẩy mạnh chuyển đổi số. Cổng một cửa đầu tư quốc gia sẽ trở thành nền tảng số thống nhất, kết nối dữ liệu và từng bước thực hiện thủ tục đầu tư trực tuyến toàn trình.

Quang cảnh phiên họp

Thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Uỷ ban Kinh tế và Tài chính (UBKTTC) của Quốc hội cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật này.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, đa số ý kiến của Ủy ban cơ bản thống nhất với định hướng mở rộng tiếp cận thị trường phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, cần cân nhắc kỹ quy định giao cho Chính phủ xem xét, quyết định việc nới lỏng điều kiện tiếp cận thị trường đối với các điều kiện được quy định tại các Luật, Nghị quyết…

Bên cạnh đó, việc nới lỏng điều kiện tiếp cận thị trường cần được thực hiện theo lộ trình phù hợp và trên cơ sở đánh giá đầy đủ, toàn diện tác động, nhất là tác động đối với các ngành, lĩnh vực nhạy cảm và yêu cầu đảm bảo QPAN.

Về Quỹ hỗ trợ đầu tư và ưu đãi hỗ trợ đầu tư đặc biệt, đa số ý kiến của Ủy ban KTTC đề nghị giữ nguyên việc giao Chính phủ quy định chi tiết Quỹ hỗ trợ đầu tư mà không phải báo cáo UBTV Quốc hội cho ý kiến trước khi ban hành.

Đối với ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt, đa số ý kiến của Ủy ban đề nghị làm rõ ngay trong Luật các nguyên tắc, tiêu chí cơ bản để xác định dự án được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đặc biệt, nhất là các tiêu chí về tác động lan tỏa, tạo động lực phát triển và đóng góp nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; hạn chế giao quá nhiều nội dung có tính chất quyết định cho văn bản dưới luật. Đặc biệt, cần làm rõ cơ chế gắn với ưu đãi, hỗ trợ với kết quả thực hiện cam kết của nhà đầu tư.

Đối với thủ tục đầu tư đặc biệt, cần làm rõ mối quan hệ giữa thủ tục đăng ký đầu tư với thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, đặc biệt là trường hợp đất chưa được thu hồi, đồng thời rà soát chính xác các quy định dẫn chiếu để đảm bảo tính thống nhất với pháp luật về đất đai.