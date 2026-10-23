Tổ chức, cá nhân cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện sẽ được miễn thuế thu nhập?

ANTD.VN - Trong phiên họp sáng nay, 23/10, Quốc hội xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó có quy định về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho tổ chức, cá nhân cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện...

Cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận được miễn thuế?

Trong phiên họp sáng nay, 23/10, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Tờ trình về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 15 Luật Thuế TNDN theo hướng “tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận được miễn thuế theo quy định của Chính phủ. Việc xác định cơ sở giáo dục công lập; cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận thực hiện theo quy định của pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học”.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tờ trình

Bên cạnh đó, Dự thảo Luật còn bổ sung quy định miễn thuế TNDN, thuế TNCN đối với thu nhập của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh từ dịch vụ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cá nhân cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đạt chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm và có chi phí thấp hơn, dự thảo bổ sung khoản 5a vào Điều 15 Luật Thuế TNDN quy định “doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về y tế được miễn thuế TNDN tính trên phần thu nhập từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”;

Bổ sung khoản 5a vào Điều 5 Luật Thuế TNCN quy định “miễn thuế TNCN của cá nhân cư trú đối với thu nhập từ kinh doanh cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về y tế” để đảm bảo bình đẳng giữa doanh nghiệp với cá nhân kinh doanh cùng thực hiện dịch vụ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài ra, để đảm bảo bình đẳng trong việc áp dụng quy định miễn thuế đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục công lập (đang nộp thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu) với tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận (nộp thuế theo phương pháp kê khai), Chính phủ đề nghị bổ sung khoản 5b vào Điều 15 theo hướng “việc miễn thuế quy định tại khoản 5 và 5a Điều này áp dụng đối với cả doanh nghiệp cung cấp suất ăn, tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục công lập nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu”…

Căn cứ miễn thuế TNDN, TNCN từ việc cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục chưa thoả đáng

Trình bày Báo cáo thẩm tra Dự án Luật trên, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính (Uỷ ban) của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết, về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thuế TNDN, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 15 Luật Thuế TNDN quy định: “Tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận được miễn thuế theo quy định của Chính phủ.

Về phạm vi đối tượng áp dụng chính sách miễn thuế TNDN, bên cạnh các cơ sở giáo dục công lập, Ủy ban KTTC nhất trí với việc miễn thuế TNDN cho cả các cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng trong điều kiện nguồn lực hỗ trợ còn hạn chế của NSNN hiện nay, chính sách ưu đãi miễn thuế TNDN cần được cân nhắc và đánh giá một cách thỏa đáng…

Chủ nhiệm UBKTTC Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra

Về điều kiện, phạm vi hoạt động được hưởng ưu đãi thuế, TNDN đối với các cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, đa số ý kiến Ủy ban KTTC thấy rằng, đối với các cơ sở giáo dục tư thục, các quy định liên quan đến mục đích “không vì lợi nhuận” cần phải được quy định bảo đảm tính hiệu lực, chặt chẽ và khả thi tại Luật này hoặc pháp luật có liên quan để việc thực hiện chính sách đạt hiệu quả, tránh bị lợi dụng chính sách.

Về việc bổ sung khoản 5a vào sau khoản 5 Điều 15 Luật Thuế TNDN “doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về y tế được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần thu nhập từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.”

Đa số ý kiến Ủy ban KTTC cho rằng, nội dung thuyết minh của Cơ quan chủ trì soạn thảo đối với chính sách miễn thuế TNDN, thuế TNCN đối với thu nhập của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh từ dịch vụ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa thật sự thỏa đáng về căn cứ, cơ sở thực tiễn, pháp lý và mục tiêu chính sách.

Tình trạng ngộ độc thực phẩm và yêu cầu về an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm là vấn đề đặt ra cho người dùng trong toàn xã hội và cần được giải quyết không chỉ đối với các đối tượng hoạt động trong các trường học, bệnh viện mà cả với các công nhân, nhân viên văn phòng, các chủ thể khác tham gia các sự kiện xã hội khác...

Việc miễn thuế TNDN cho các tổ chức, cá nhân cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện không phải là một biện pháp chính sách phù hợp để giải quyết được bài toán về an toàn thực phẩm; hơn nữa chính sách này được áp dụng vô thời hạn còn tạo ra sự bất hợp lý, phân biệt đối xử giữa các đối tượng thụ hưởng chính sách và khó quản lý trong thực hiện…

Đồng thời, căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn của việc đề xuất miễn toàn bộ thuế TNDN, thuế TNCN đối với phần thu nhập từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa thực sự thuyết phục.