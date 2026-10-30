Chiến sĩ Cảnh sát giao thông dầm mưa đưa nam sinh bất tỉnh vào phòng cấp cứu trong phút sinh tử

ANTD.VN - Ngay khi tới bệnh viện, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng bế nam sinh chạy thẳng vào phòng cấp cứu, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch trong phút sinh tử.

Khoảng 9h50 ngày 30-10-2026, trong khi làm nhiệm vụ tại ngã tư Quang Trung - Văn Khê, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ đưa một nam sinh đang trong tình trạng mê man đến bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm trên, tổ công tác gồm Trung tá Tạ Quang Hùng và Đại úy Trương Hoàng Long đang làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông thì nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp của thầy giáo C.M.T.B, giáo viên Trường Quốc tế PCT Hà Nội.

Chiến sĩ CSGT mở đường đưa xe chở nam sinh bất tỉnh đến bệnh viện

Theo thầy giáo, nhà trường đang đưa một nam sinh có tiền sử bệnh tim, sốt cao, hiện đã mê man đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, trời mưa, đường đông, các phương tiện di chuyển chậm khiến xe ô tô chở nam sinh gặp khó khăn.

Nhận thấy tình huống cấp bách, tổ công tác nhanh chóng báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, sử dụng xe mô tô chuyên dụng mở đường, dẫn xe chở nam sinh đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Chiến sỹ CSGT nhanh chóng bế thốc nam sinh chạy thẳng vào phòng cấp cứu

Ngay khi tới nơi, chiến sĩ CSGT đã nhanh chóng bế thốc nam sinh chạy thẳng vào phòng cấp cứu.

Trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, thầy giáo C.M.T.B đã thay mặt nhà trường và gia đình gửi lời cảm ơn đến tổ công tác và Ban Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 7 đã giúp đỡ người dân trong lúc nguy cấp.