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Thế giới

Hỏa hoạn thiêu rụi 'Tổ đại bàng' của Hitler trên dãy Alps

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Công trình nổi tiếng Kehlsteinhaus, còn được biết đến với tên gọi “Tổ đại bàng” gắn với trùm phát xít Adolf Hitler, đã bị hỏa hoạn tàn phá gần như hoàn toàn tại bang Bavaria, Đức. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm và không loại trừ khả năng đây là vụ phóng hỏa.

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Hơn 200 lính cứu hỏa được huy động đến hiện trường

Theo cảnh sát Đức, đám cháy bùng phát vào tối 24-10 tại Kehlsteinhaus, nằm trên đỉnh núi Kehlstein cao khoảng 1.834m thuộc vùng Berchtesgaden, gần biên giới Áo.

Khi lực lượng cứu hỏa tới hiện trường, toàn bộ công trình đã chìm trong biển lửa.

Khoảng 200 lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ được huy động tham gia chữa cháy.

Tuy nhiên, địa hình hiểm trở trên núi cao khiến việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Công tác dập lửa kéo dài suốt đêm và sang cả sáng hôm sau.

Giới chức địa phương cho biết công trình đã bị hư hại nghiêm trọng, gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

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Ngọn lửa đã bao trùm tòa nhà Kehlsteinhaus

Hiện chưa rõ còn phần nào của tòa nhà có thể được bảo tồn hay phục dựng hay không.

Cảnh sát cho biết đã tạm giữ một đối tượng tình nghi xuất hiện gần khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Truyền thông Đức đưa tin nhà chức trách đang điều tra khả năng phóng hỏa, song chưa công bố động cơ và cũng chưa khẳng định nghi phạm có liên quan trực tiếp đến vụ cháy.

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Tòa nhà từng là nơi nghỉ dưỡng của Hitler nằm ở độ cao khoảng 1.800 mét tại Obersalzberg

Được xây dựng trong giai đoạn 1937-1938, Kehlsteinhaus là món quà dành cho Adolf Hitler nhân dịp sinh nhật lần thứ 50.

Nằm trên đỉnh núi với tầm nhìn bao quát dãy Alps, công trình từng được sử dụng để tiếp đón các quan chức và khách nước ngoài của Đức Quốc xã.

"Tổ đại bàng" đã tồn tại qua Thế chiến II mà hầu như không bị hư hại. Sau chiến tranh, công trình được chính quyền bang Bavaria tiếp quản và từ năm 1952 được sử dụng làm nhà hàng, điểm tham quan du lịch kết hợp khu trưng bày.

Vụ cháy khiến nhiều người Đức bất ngờ bởi Kehlsteinhaus là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng nhất liên quan đến thời kỳ Đức Quốc xã còn tồn tại đến ngày nay. May mắn, nhà chức trách xác nhận không có thương vong trong vụ việc.

Theo Telegraph

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Từ khóa:

#Tổ đại bàng #Adolf Hitler #Hỏa hoạn

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