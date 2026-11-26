ANTD.VN - Ngày 26-11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A, cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Hòa Phước đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ một nam sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang đạp xe dưới mưa trở lại TP Hồ Chí Minh tiếp tục việc học tập.





Trước đó, khoảng 18 giờ 40 ngày 25-11, tại Km941 Quốc lộ 1A, trong lúc làm nhiệm vụ dưới trời mưa lớn, Tổ công tác Trạm CSGT Hòa Phước do Trung tá Thiều Ngọc Tiến làm Tổ trưởng phát hiện một nam thanh niên đạp xe trên đường. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, tổ công tác chủ động tiếp cận, thăm hỏi và tìm hiểu hoàn cảnh của em.

Qua trò chuyện, tổ công tác được biết nam thanh niên là N.H.V (SN 2007), hiện là sinh viên một trường học tại TP Hồ Chí Minh. Vừa từ TP Hồ Chí Minh về Huế thăm bà ngoại đang nằm viện sau đó V đạp xe quay trở lại trường học tập. Tuy nhiên, do không đủ tiền mua vé xe khách, em đành chọn cách đạp xe dưới mưa để tiếp tục hành trình.

Em V. được cảnh sát giao thông hỗ trợ bắt xe và kinh phí trở lại trường học

Hoàn cảnh của V khiến các cán bộ, chiến sĩ không khỏi xúc động khi cả cha và mẹ em đều đã qua đời trong đại dịch COVID-19. Trước hoàn cảnh đó, Tổ công tác đã ân cần động viên, hỗ trợ em đón xe trở lại TP Hồ Chí Minh, đồng thời trao tặng một khoản kinh phí để em trang trải những chi phí cần thiết trong thời gian trước mắt.

Hành động kịp thời, đầy tình người của cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Hòa Phước không chỉ giúp nam sinh vơi bớt khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để em tiếp tục theo đuổi con đường học tập. Đây cũng là việc làm cụ thể thể hiện tinh thần “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba Nhất”, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CSGT Đà Nẵng tận tụy, trách nhiệm, nhân văn, luôn sẵn sàng vì Nhân dân phục vụ.