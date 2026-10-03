Cảnh giác trước chiêu trò dùng FB và ảnh AI mạo danh Viện Kiểm sát

Qua rà soát không gian mạng ngày 30/9/2026, cơ quan chức năng ghi nhận trang Facebook mang tên “Viện Kiểm Sát - Liên Kết Ngân Hàng Hỗ Trợ” có hành vi mạo danh cơ quan tư pháp nhằm thực hiện chiêu trò lừa đảo lần hai (recovery scam), nhắm trực tiếp vào những người từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến.

Trang Facebook giả mạo này liên tục đăng tải các nội dung tự xưng là bài viết cảnh báo những hình thức lừa đảo phổ biến như mạo danh công an, ngân hàng, đầu tư online hay mua hàng rồi chặn liên lạc. Nhằm tạo vỏ bọc chính danh, trang này tự gắn danh nghĩa Viện Kiểm sát, sử dụng các hình ảnh do AI tạo ra và tự xưng có "liên kết với ngân hàng".

Cảnh giác trước chiêu trò "lừa đảo lần hai", dùng FB và ảnh AI mạo danh Viện Kiểm sát hỗ trợ nạn nhân lấy lại tiền

Sau khi tạo dựng được niềm tin ban đầu bằng các thông tin cảnh báo, đối tượng lồng ghép lời mời người xem gửi tin nhắn riêng (inbox) để nhận "tư vấn ban đầu miễn phí", "hỗ trợ truy vết", "bảo vệ quyền lợi" hoặc "chuẩn bị hồ sơ làm việc với cơ quan chức năng".

Cơ quan chức năng xác định đây là hành vi lừa đảo vô cùng nguy hiểm, áp dụng thủ đoạn "Mồi nhử cảnh báo" (Warning-as-Bait) nhằm thu hút những người đang hoảng loạn, có nhu cầu khiếu nại, lấy lại số tiền đã mất. Khi nạn nhân sập bẫy nhắn tin riêng, đối tượng sẽ dẫn dắt theo quy trình giả định để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, chuyển các khoản "phí hồ sơ, truy vết" hoặc cài đặt ứng dụng độc hại nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản.

Hành vi mạo danh cơ quan tư pháp, sử dụng công nghệ AI để thực hiện hoạt động lừa đảo trên không gian mạng có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng Luật An ninh mạng cùng các quy định của Bộ luật Hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan công an khẳng định trang Facebook trên hoàn toàn không phải kênh thông tin chính thống của Viện Kiểm sát nhân dân. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin tưởng, không gửi thông tin cá nhân hay chuyển tiền cho các trang mạng xã hội tự xưng "hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo". Khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm hoặc bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần đến trực tiếp trụ sở cơ quan công an gần nhất để trình báo và được hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định pháp luật.