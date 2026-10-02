Lời cảnh báo từ vụ nhóm thanh thiếu niên vác hung khí đi "giải quyết mâu thuẫn"

ANTD.VN - Từ vụ việc hàng chục thanh thiếu niên mang theo kiếm, đinh ba hẹn nhau hỗn chiến vừa bị lực lượng Công an khống chế, một hồi chuông cảnh báo gay gắt lại được gióng lên. Sự buông lỏng quản lý của gia đình đang đẩy nhiều người trẻ trượt dài vào vòng lao lý với những bản án hình sự nghiêm khắc.

Cảnh báo từ vụ Công an xã Thường Tín bắt nhóm thanh thiếu niên vác kiếm đánh nhau

Công an xã Thường Tín (Hà Nội) vừa phát đi cảnh báo yêu cầu các bậc phụ huynh và cơ sở giáo dục siết chặt quản lý, nắm bắt tâm lý con em. Khuyến cáo này được đưa ra ngay sau khi lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn một vụ tụ tập, mang theo vũ khí thô sơ có tính sát thương cao chuẩn bị thanh toán lẫn nhau.

Trước đó, tối ngày 27/9/2026, hai nhóm thanh thiếu niên di chuyển đến khu vực Cụm công nghiệp Tiền Phong. Khi gặp nhau, các đối tượng đã xảy ra xô xát, ném gạch, đuổi đánh nhau và sử dụng hung khí, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực công cộng. Trong quá trình bỏ chạy và truy đuổi, hai bên tiếp tục xảy ra xô xát trước khi được người dân phát hiện, can ngăn.

Ngay trong đêm, Công an xã Thường Tín đã tung lực lượng phong tỏa hiện trường, can thiệp khống chế thành công đám đông đang mất kiểm soát.

Hậu quả, một số người liên quan bị xây xát. Quá trình điều tra, xác minh, lực lượng Công an đã thu giữ 1 thanh kiếm, 1 cây đinh ba cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định các đối tượng đã có hành vi tụ tập đông người, mang theo hung khí, đuổi đánh nhau tại nơi công cộng, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Vụ việc có sự tham gia của nhiều thanh thiếu niên, trong đó có những trường hợp còn đang trong độ tuổi học tập. Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với một số trường hợp có vai trò chủ chốt, tích cực để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Hậu quả của thói hành xử côn đồ là những vết xây xát trên cơ thể và một tương lai khép lại sau chấn song. Tại cơ quan điều tra, những gương mặt còn măng tơ cúi gầm trước vật chứng bị thu giữ. Nhiều người trong số này vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với những trường hợp cầm đầu, tích cực nhất để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Tuổi trẻ bồng bột không thể là lý do cho hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Cơ quan công an khuyến cáo, cảnh báo, phụ huynh cần sát sao giám sát thời gian sinh hoạt, kiểm tra kỹ đồ đạc cá nhân của con em. Nếu phát hiện con tụ tập bất thường hoặc có dấu hiệu cất giấu hung khí, gia đình phải lập tức ngăn chặn, tránh để lại những hệ lụy đau lòng.