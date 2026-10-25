Bộ Nội vụ đề xuất mô hình mới quản lý dữ liệu cán bộ toàn quốc

ANTD.VN - Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến mô hình quản lý tập trung, thống nhất dữ liệu thông qua nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Dự thảo sửa đổi các quy định liên quan đến mô hình quản lý tập trung, thống nhất dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức thông qua nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung một điều để quy định mối liên hệ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia; đồng thời bổ sung giải thích thuật ngữ nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia để bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong xây dựng, phát triển nền tảng.

Dự thảo còn quy định cụ thể phương tiện thực hiện cập nhật, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia.



Bên cạnh điều chỉnh liên quan đến thành phần hồ sơ điện tử, các mẫu lý lịch và danh mục dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, dự thảo nghị định cũng điều chỉnh việc tạo lập, cập nhật dữ liệu gắn với quy trình công tác cán bộ.

Theo đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung một điều về phương thức thu thập, cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức nhằm mở rộng nguồn đồng bộ dữ liệu và làm rõ phương thức cập nhật trực tiếp thông tin, dữ liệu.

Cùng với đó, dự thảo cũng điều chỉnh quy định cho phù hợp với việc tạo lập hồ sơ điện tử trên Cơ sở dữ liệu quốc gia theo tinh thần quản lý tập trung, thống nhất qua cơ sở dữ liệu quốc gia, nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia; đồng thời bổ sung quy định tạo lập hồ sơ điện tử đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không còn công tác.

Cơ quan soạn thảo cũng định hướng quy định quy trình cập nhật dữ liệu, hồ sơ điện tử gắn với quy trình nghiệp vụ xử lý bằng phương thức điện tử, thống nhất với việc sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia, nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia, cũng như đồng bộ với quy định 211-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Liên quan đến định danh, xác thực thông qua Nền tảng VNeID, dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung về phương thức khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Như vậy, dự thảo đã quy định thống nhất sử dụng số định danh cá nhân (mã định danh hồ sơ điện tử) làm tài khoản truy cập và sử dụng phương thức xác thực, định danh qua Nền tảng VNeID.

Dự thảo cũng có quy định tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn an ninh mạng, sử dụng Nền tảng VNeID do Bộ Công an xây dựng, quản lý vận hành làm nền tảng xác thực, định danh đối với cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia.