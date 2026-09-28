Bế mạc giải "Pickleball Văn hóa Việt 2026"

ANTD.VN - Sau hai ngày tranh tài sôi nổi, hào hứng và đầy ắp tinh thần kết nối, Giải Pickleball Báo Văn Hóa năm 2026 – “Pickleball Văn hóa Việt 2026” đã khép lại bằng Lễ bế mạc và trao giải trang trọng, đầy cảm xúc.

Trưởng Ban tổ chức, Tổng biên tập Báo Văn Hóa - Nguyễn Anh Vũ trao giải cho các vận động viên

Đặc biệt, buổi lễ vinh dự có sự hiện diện của NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, trực tiếp trao những phần thưởng danh giá, cúp và huy chương cho các cá nhân xuất sắc các hạng mục Phong trào, Văn - nghệ sĩ và nhiều giải phụ ấn tượng khác.

Giải Pickleball Báo Văn hóa năm 2026 - “Pickleball Văn hóa Việt 2026” diễn ra trong 02 ngày (Thứ Bảy, ngày 26/9/2026 và Chủ nhật, ngày 27/9/2026), tại sân Dai Kim Pickleball Complex. Thông qua quy mô chuyên nghiệp, sự chuẩn bị chu đáo cùng chuỗi hoạt động bên lề đặc sắc, giải đấu kỳ vọng sẽ khép lại một mùa giải thành công rực rỡ, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng các vận động viên, đại biểu và đông đảo người yêu mến thể thao.

Trong không khí thi đấu sôi nổi, hào hứng, sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cổ động viên dành cho những đường bóng bền bỉ của các đồng chí lãnh đạo hay những màn so tài rộn rã tiếng cười, đậm chất giải trí của giới văn nghệ sĩ và phóng viên báo chí đã tạo nên bầu không khí gắn kết, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”.

Giải đấu diễn ra trong tinh thần thể thao sôi nổi, đoàn kết

Trong thời gian diễn ra Giải, các hoạt động tại “Không gian Văn hóa Việt” được tổ chức song song với hoạt động thi đấu, gồm khu vực check-in, “Trạm dừng chân Văn hóa”, khu trải nghiệm văn hóa, trò chơi tương tác và các gian hàng giới thiệu sản phẩm của đơn vị đồng hành, tài trợ.

Không gian này góp phần tăng cường trải nghiệm cho vận động viên, khách mời và khán giả; đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan, doanh nghiệp và đối tác đồng hành giới thiệu hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ, kết nối với cộng đồng trong một sự kiện thể thao, văn hóa giàu bản sắc.

Tại mỗi nội dung, Ban Tổ chức trao 1 giải Vô địch (40 triệu đồng, cúp, huy chương và chứng nhận); 1 giải hạng Nhì (20 triệu đồng, huy chương và chứng nhận); 2 giải đồng hạng Ba: 10 triệu đồng/giải, huy chương và chứng nhận. Đối với Giải Lãnh đạo và Giải Văn nghệ sĩ - Truyền thông, mỗi hạng mục có một giải Vô địch, một giải hạng Nhì và hai giải đồng hạng Ba. Các cặp đạt giải được trao cúp, huy chương, chứng nhận và quà tặng của nhà tài trợ.