'Bầu' Thụy có chiến lược gì để cạnh tranh ghế Chủ tịch VFF với ông Trần Quốc Tuấn?

ANTD.VN - Đạt doanh thu nghìn tỷ, tự chủ tài chính, mở rộng cơ hội thi đấu cho cầu thủ nội... là những trọng tâm mà ông Nguyễn Đức Thụy đưa ra, khi tham gia tranh cử Chủ tịch VFF khóa X.

Cuộc đua vào vị trí Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khóa X có sự tham gia của ông Nguyễn Đức Thụy, trong bối cảnh ông Trần Quốc Tuấn giữ cương vị Chủ tịch đương nhiệm.

Trong chương trình hành động được công bố, "bầu" Thụy đề cập đến nhiều vấn đề từ tài chính, quản trị, phát triển bóng đá chuyên nghiệp đến đào tạo trẻ và nâng cao vị thế của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế.

Thay vì chỉ dừng ở những định hướng chung, chương trình của ông Thụy đưa ra một loạt mục tiêu có con số cụ thể, trong đó đáng chú ý là kế hoạch huy động 600-1.000 tỷ đồng mỗi năm, cam kết không sử dụng ngân sách nhà nước cho kinh phí hoạt động và phát triển bóng đá thuộc trách nhiệm VFF từ năm 2027, cùng các gói hỗ trợ dành cho CLB và liên đoàn bóng đá địa phương.

Ông Nguyễn Đức Thụy (trái) tranh cử Chủ tịch VFF khóa X với ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch VFF đương nhiệm

Mục tiêu huy động 1.000 tỷ đồng mỗi năm

Một trong những nội dung nổi bật nhất trong chương trình hành động của ông Nguyễn Đức Thụy là kế hoạch huy động nguồn lực xã hội hóa và phát triển nguồn thu cho bóng đá Việt Nam.

Theo đề xuất, từ năm 2027, VFF hướng tới mục tiêu tạo nguồn thu 600-1.000 tỷ đồng mỗi năm thông qua tài trợ, hợp tác với doanh nghiệp, khai thác thương quyền, nội dung số và các dịch vụ bóng đá.

Ông Thụy cho biết thường xuyên trao đổi với tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng như các ông "bầu" nổi tiếng khác về định hướng phát triển bóng đá.

“Tôi thường xuyên trao đổi với tỷ phú Phạm Nhật Vượng về định hướng phát triển bóng đá và nhận được sự ủng hộ, đồng hành rất lớn từ anh và Tập đoàn Vingroup. Tôi cũng nhận được sự ủng hộ của anh Đỗ Quang Hiển, anh Đoàn Nguyên Đức và nhiều doanh nhân tâm huyết, cùng sự đồng hành của Tập đoàn ThaiGroup và các doanh nghiệp. Tôi mong quy tụ cả nguồn lực tài chính, kinh nghiệm quản trị và năng lực chuyên môn. Doanh nghiệp đóng góp cách tổ chức bộ máy, phát triển thương mại, kiểm soát chi phí và đầu tư dài hạn; đội ngũ chuyên môn đóng góp tri thức, kinh nghiệm và hiểu biết thực tiễn. Chủ tịch phải kết nối được các thế mạnh ấy, tạo điều kiện để người giỏi làm việc và chịu trách nhiệm về kết quả chung", ông Nguyễn Đức Thụy nói.

Theo cách tiếp cận mà ứng viên này đưa ra, nguồn lực dành cho bóng đá không chỉ đến từ tài chính mà còn bao gồm kinh nghiệm quản trị, năng lực tổ chức và chuyên môn. Doanh nghiệp có thể đóng góp phương thức quản lý, phát triển thương mại và đầu tư dài hạn, trong khi đội ngũ chuyên môn đảm nhiệm việc xây dựng và triển khai các chương trình bóng đá.

Đi cùng mục tiêu huy động nguồn thu là cam kết từ năm 2027, bảo đảm 100% kinh phí hoạt động và phát triển bóng đá thuộc trách nhiệm VFF bằng nguồn xã hội hóa và nguồn thu tự tạo, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Ông Thụy cho biết sẽ làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục thể thao để đề nghị dành khoản ngân sách cấp hằng năm cho các nhiệm vụ liên quan đến bóng đá, dự kiến khoảng 80 tỷ đồng, ưu tiên những môn thể thao khác có nhu cầu nguồn lực lớn hơn, đặc biệt là các môn có khả năng cạnh tranh huy chương tại ASIAD và Olympic.

Đây là một cam kết đáng chú ý về định hướng tài chính. Tuy nhiên, mục tiêu huy động 600-1.000 tỷ đồng mỗi năm và tự chủ kinh phí cũng đặt ra yêu cầu về phương án tạo nguồn thu, khả năng duy trì các hợp đồng tài trợ, hiệu quả khai thác thương quyền và cơ chế phân bổ ngân sách.

Việc thực hiện được các mục tiêu này sẽ phụ thuộc vào nguồn lực thực tế, kế hoạch tài chính chi tiết và khả năng tổ chức triển khai nếu chương trình được thông qua.

Từ hỗ trợ CLB đến cải thiện thu nhập người làm bóng đá

Nếu nguồn lực tài chính là một trong những trụ cột của chương trình, cách phân bổ nguồn lực lại là vấn đề trực tiếp liên quan đến các thành viên của VFF.

Ông Thụy đề xuất từ năm 2027 hướng tới hỗ trợ 2-3 tỷ đồng mỗi năm cho mỗi Liên đoàn bóng đá địa phương đủ điều kiện. Với bóng đá chuyên nghiệp, chương trình dự kiến phối hợp xây dựng gói hỗ trợ 3 tỷ đồng cho mỗi CLB V-League, 2 tỷ đồng cho mỗi CLB hạng Nhất và 2 tỷ đồng cho mỗi CLB bóng đá nữ trong mỗi mùa giải.

Các đội futsal, bóng đá bãi biển và phong trào bóng đá học sinh, sinh viên cũng được đề cập trong kế hoạch hỗ trợ.

Theo ông Thụy, những khoản kinh phí này phải được cụ thể hóa trong kế hoạch tài chính, có nguồn bảo đảm, tiêu chí công khai và tiến độ giải ngân rõ ràng.

Ngoài hỗ trợ tài chính, ứng viên này cho rằng VFF cần đồng hành với các thành viên về quản trị, chuyên môn và kết nối đối tác, qua đó giúp các CLB và Liên đoàn địa phương có điều kiện xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn.

Một đề xuất khác liên quan trực tiếp đến bộ máy VFF là tăng lương và thu nhập cho cán bộ, nhân viên từ năm 2027 lên mức 2-3 lần mức nền, tùy theo năng lực, trách nhiệm và đóng góp, đồng thời cải thiện phúc lợi và điều kiện làm việc.

Với cầu thủ và đội ngũ chuyên môn, chương trình nhấn mạnh các điều kiện thiết yếu như sân bãi, dinh dưỡng, y tế và phục hồi thể lực.

Những đề xuất này hướng tới việc cải thiện điều kiện làm nghề trong bóng đá. Tuy nhiên, mức hỗ trợ cụ thể, đối tượng thụ hưởng, nguồn kinh phí và tiêu chí đánh giá hiệu quả sẽ là những yếu tố quyết định khả năng thực hiện.



Mở rộng V-League, tăng cơ hội cho cầu thủ Việt Nam

Ở khía cạnh chuyên môn, ông Nguyễn Đức Thụy đề cập đến bài toán cơ hội thi đấu của cầu thủ nội, đặc biệt là những cầu thủ trẻ được đào tạo trong nhiều năm nhưng gặp khó khăn khi tìm đường phát triển sự nghiệp chuyên nghiệp.

Theo ông, ngoại binh chất lượng có thể nâng cao sức cạnh tranh của giải đấu, song chính sách phát triển bóng đá cũng cần tính đến cơ hội ra sân và khả năng trưởng thành của cầu thủ Việt Nam.

Từ năm 2027, "bầu" Thụy đề xuất VFF phối hợp với Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), các CLB và chuyên gia nghiên cứu phương án mở rộng quy mô giải đấu. Trong đó, V-League có thể hướng tới 16-18 đội, còn giải hạng Nhất có thể có 18-20 đội.

Các yếu tố được ông Thụy đề cập gồm số lượng CLB đáp ứng tiêu chuẩn, năng lực tài chính, chất lượng cầu thủ, sân bãi, lịch thi đấu và quyền lợi của các thành viên. Mục tiêu được đặt ra là tạo thêm môi trường thi đấu chất lượng, giúp các CLB có điều kiện hoạt động bền vững và mở rộng cơ hội phát triển cho cầu thủ.

Với bóng đá nữ, chương trình hướng tới xây dựng hệ thống gồm 8-10 đội có khả năng duy trì hoạt động bền vững, đồng thời khuyến khích các CLB V-League thành lập, liên kết hoặc bảo trợ đội bóng nữ.

Futsal, bóng đá bãi biển và bóng đá học đường cũng được đề cập như những lĩnh vực cần có chương trình phát triển phù hợp. Ông Thụy nhấn mạnh sự cần thiết phải kết nối học viện, trường học, CLB và địa phương để cầu thủ có thể đồng thời thi đấu, học văn hóa, được chăm sóc sức khỏe và phát triển liên tục.

Đặt trọng tâm vào chuyên gia và vị thế quốc tế

Một nội dung khác trong chương trình hành động của ông Thụy là tăng vai trò của đội ngũ chuyên gia trong hoạch định và thực thi chiến lược phát triển bóng đá.

Theo đề xuất, Chủ tịch và Ban Chấp hành VFF chịu trách nhiệm về định hướng, nguồn lực và giám sát, trong khi các bộ phận chuyên môn cần được giao quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng. Các quyết định phải dựa trên dữ liệu, thực tiễn bóng đá Việt Nam và quá trình tham vấn phù hợp.

Ông Thụy muốn quy tụ chuyên gia giỏi trong nước, đồng thời mời các chuyên gia quốc tế có năng lực đã được chứng minh tham gia xây dựng chiến lược từ đào tạo trẻ, phát triển huấn luyện viên, trọng tài đến y học thể thao và dữ liệu.

Điểm đáng chú ý là chương trình không chỉ đặt mục tiêu sử dụng chuyên gia quốc tế mà còn yêu cầu họ đào tạo, chuyển giao tri thức cho đội ngũ trong nước. Qua đó, năng lực chuyên môn có thể tiếp tục được tích lũy sau khi các hợp đồng kết thúc.

Ở cấp độ lãnh đạo, ông Thụy đặt mục tiêu chuẩn bị nhân sự Việt Nam đủ uy tín và năng lực để cạnh tranh các vị trí như Chủ tịch AFF, Phó Chủ tịch AFC hoặc thành viên Hội đồng FIFA khi có kỳ bầu cử phù hợp.

Bên cạnh đó, chương trình hành động mong muốn mở rộng hợp tác để các CLB hàng đầu thế giới thường xuyên sang Việt Nam thi đấu, giao lưu và đào tạo; đồng thời nghiên cứu khả năng đăng cai những giải đấu châu lục, thế giới phù hợp với điều kiện tổ chức.

Nhìn tổng thể, chương trình hành động của ông Thụy tập trung vào bốn nhóm vấn đề chính: tăng nguồn thu và tự chủ tài chính; hỗ trợ các CLB, địa phương và người làm bóng đá; cải thiện môi trường thi đấu, đào tạo cầu thủ; nâng cao năng lực chuyên môn và vị thế quốc tế.

Đây đều là những vấn đề có ý nghĩa đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, giá trị của một chương trình hành động không chỉ nằm ở quy mô các mục tiêu được công bố, mà còn ở tính khả thi, nguồn lực bảo đảm và khả năng thực hiện trong khuôn khổ tổ chức.

Trong cuộc đua vào ghế Chủ tịch VFF khóa X, chương trình của ông Nguyễn Đức Thụy là cơ sở để các tổ chức thành viên xem xét định hướng mà ứng viên này lựa chọn. Việc đánh giá tương quan với Chủ tịch đương nhiệm Trần Quốc Tuấn cần đặt trên cơ sở đầy đủ chương trình hành động, kết quả công tác và những cam kết cụ thể của các bên.

Sau cùng, điều quan trọng không chỉ là ai đưa ra mục tiêu lớn hơn, mà là phương án nào có thể tạo ra thay đổi thực chất, được triển khai minh bạch và mang lại lợi ích lâu dài cho bóng đá Việt Nam.