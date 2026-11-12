Man United được gì và mất gì nếu sa thải Carrick

ANTD.VN - Mới đây, theo The New York Times đưa tin, ban lãnh đạo Manchester United dự định sẽ sa thải Michael Carrick vì chuỗi phong độ bết bát gần đây. Tuy nhiên, liệu chia tay Carrick có thực sự phù hợp, nhất là khi “Quỷ đỏ” vẫn còn rất nhiều vấn đề còn tồn đọng ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ?

Qua 10 vòng Ngoại hạng Anh 2026/27, MU mới có vỏn vẹn 8 điểm, đứng thứ 18 và nằm trong nhóm ba đội có nguy cơ xuống hạng. Theo Opta, đây là vị trí thấp nhất của đội chủ sân Old Trafford sau 10 trận đầu mùa kể từ năm 1986.

Trong bối cảnh đó, thông tin Michael Carrick sắp bị sa thải cũng không thể khiến tình trạng hiện tại của đội bóng trở nên tốt hơn. Bởi nếu chia tay huyền thoại người Anh, MU sẽ tiếp tục chìm trong cái vòng luẩn quẩn đã đeo bám họ hơn 10 năm qua.

Sa thải Carrick, và MU sẽ tiếp tục chìm trong một vòng lặp không lối thoát (Ảnh: Getty Images)

Kể từ khi Sir Alex quyết định nghỉ hưu sau chức vô địch Premier League 2012/13, “Quỷ đỏ” đã trải qua tận 10 đời huấn luyện viên chỉ trong hơn một thập kỷ. Không những thế, mỗi người lại mang đến một triết lý, cũng như tư duy chiến thuật khác nhau.

Từ các vị HLV lão làng như Louis Van Gaal, Jose Mourinho cho đến những cá nhân có tư duy chiến thuật hiện đại như Erik Ten Hag, Ruben Amorim. Ngay cả những người mang trong mình “DNA Quỷ đỏ” như Ole Gunnar Solskjaer hay Michael Carrick cũng không thể đem đến sự ổn định cho MU.

Thậm chí, việc không đi theo một triết lý nhất quán càng khiến Man United loay hoay để lựa chọn nhân sự phù hợp. Thành ra nhiều cầu thủ không thể phát triển đúng như tiềm năng vốn có, khi phải học cách thích nghi với quá nhiều yêu cầu chiến thuật khác nhau.

Ví dụ điển hình là Diogo Dalot. Cầu thủ này cập bến Old Trafford dưới thời Jose Mourinho, kinh qua tới 7 đời huấn luyện viên, đồng thời phải học cách thích ứng với quá nhiều vị trí, từ hậu vệ cánh bám biên, cho tới hậu vệ biên bó trong, rồi hậu vệ trái.

Dalot là ví dụ tiêu biểu nhất cho sự hỗn loạn của Man United nhiều năm qua (Ảnh: Getty Images)

Chính vì thế, việc sa thải Michael Carrick ở thời điểm hiện tại, có thể gây ra nhiều hậu quả cho quá trình ổn định đội bóng. Thay tướng chưa chắc đã đổi được vận, thậm chí còn mang tới nguy cơ đẩy tình hình vốn chẳng mấy khả quan trở thành một mớ bòng bong không thể kiểm soát.

Ngay cả nhân vật được truyền thông đồn đoán sẽ kế nhiệm Carrick là Mauricio Pochettino cũng từng thất bại khi tiếp quản Chelsea từ tay Graham Potter. HLV người Argentina chỉ trụ lại ở sân Stamford Bridge vỏn vẹn 1 mùa giải, sau đó bị thay thế bởi Enzo Maresca.

Pochettino cũng từng thất bại tại Chelsea (ảnh: Getty Images)

Vì vậy, việc thay đổi huấn luyện viên cũng chỉ là giải pháp trong ngắn hạn. Còn về lâu dài, một chiến lược được cân nhắc kỹ lưỡng để chấn hưng bản sắc đội bóng sẽ tốt hơn cho Man United nếu họ muốn chinh phục các danh hiệu như ở thời hoàng kim.