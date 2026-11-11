Cuộc cách mạng của Roberto Mancini

ANTD.VN - Công cuộc trẻ hóa của đội tuyển Italia tiếp tục được HLV Roberto Mancini đặt lên hàng đầu, với việc triệu tập thêm nhiều "măng non" cho loạt trận tại Nations League sắp tới.

Lần tập trung này chào đón 4 gương mặt lần đầu được khoác áo thiên thanh là: Mattia Liberali, Riccardo Cassano (Como); Simone Lontani (Parma) và Alphadjo Cisse (AC Milan).

Bên cạnh đó, nhiều cái tên tiếp tục được trao cơ hội như Issa Doumbia, Daniele Ghilardi hay Antonio Vergara.

Những cái tên như Issa Doumbia tiếp tục nhận được sự tin tưởng của Mancini (Ảnh: Getty Images)

Có thể thấy, quyết tâm thay máu lực lượng của Mancini lớn như thế nào khi nhìn vào số lượng tân binh được “chọn mặt gửi vàng” tại đội tuyển Italia sau khi vị HLV này lên nắm quyền. Đáng nói hơn, những cầu thủ được cựu HLV Man City lựa chọn đều ở độ tuổi còn rất trẻ: Liberali 21 tuổi, Cisse cũng mới 20, Lontani thậm chí vừa tròn 18 hồi đầu năm, còn Cassano vẫn đang thi đấu cho U20 Como.

Động thái ấy nói lên 2 điều. Đầu tiên, đó là sự dũng cảm của cá nhân Mancini, giữa một nền bóng đá vốn nổi tiếng bảo thủ và ít khi trọng dụng cầu thủ trẻ bởi nỗi sợ về sai số.

Mancini thực sự rất dũng cảm khi quyết định trao niềm tin cho các cầu thủ trẻ (Ảnh: Getty Images)

Tiếp đó, 13 cái tên được ông lựa chọn cũng chứng minh công tác đào tạo của Italia vẫn còn khả năng sản sinh ra những thế hệ tài năng đủ sức gánh vác Azzurri.

Thứ họ thiếu so với các nền bóng đá xung quanh là một lộ trình phát triển nhất quán để có thể chuyển hóa từ những tài năng trở thành dàn trụ cột và ngôi sao trong tương lai.

Người Ý đã trải qua rất nhiều lần vấp ngã trong hơn một thập kỷ qua, điển hình là 3 lần liên tiếp phải ngồi nhà xem World Cup liên tiếp từ 2018 đến 2026. Do đó, họ cần một sự bứt phá về tư duy. Mancini chắc chắn hiểu điều đó hơn ai hết.

Những cái tên mới được triệu tập không chỉ thổi một luồng sinh khí khác biệt vào trong nội bộ Azzurri, mà còn đại diện cho tư duy cấp tiến ở bóng đá Italia hiện tại: dần trao cơ hội cho thế hệ trẻ, thay vì cố gắng giữ mãi một bộ khung theo năm tháng.

Rộng hơn, ở Serie A, những cầu thủ trẻ cũng đã được trao nhiều cơ hội hơn so với trước đây. Một vài cái tên nổi bật có thể kể đến như Cisse hay Romano Mussolini của Lazio.

Quan trọng nhất, Mancini đã gửi một thông điệp mạnh mẽ tới đội tuyển Italia, rằng cơ hội được chia đều cho tất cả, không phân biệt tuổi tác. Điều ấy vô hình chung tạo nên một động lực to lớn cho các cầu thủ trẻ, khi họ có thêm niềm tin vào việc nếu bản thân thi đấu đủ tốt, một suất khoác áo Azzurri là mục tiêu hoàn toàn khả thi.

Alphadjo Cisse là một trong số những cái tên mới được Mancini triệu tập nhờ phong độ cao tại AC Milan (Ảnh: Getty Images)

Và những đấu trường như Nations League là thời cơ quá hoàn hảo để Mancini có thể thực hiện cuộc cách mạng của mình. Với tính chất gần gũi với các đợt giao hữu nhưng có tính cạnh tranh cao hơn, ông hoàn toàn có thể “thử lửa” những chàng trai ấy mà không quá lo lắng về vấn đề thành tích.

Theo dự kiến, tuyển Italia sắp tới sẽ chạm trán Pháp và Bỉ trong khuôn khổ Nations League. Đây là cơ hội cho những cậu trai trẻ mà Mancini lựa chọn thể hiện mình, cũng như chứng minh cho cả châu Âu biết, cuộc cách mạng của ông là xứng đáng.