Công bố 3 ứng viên được đề cử Chủ tịch VFF khóa 2027-2031

Theo thông lệ, trước thềm Đại hội nhiệm kỳ, các tổ chức thành viên sẽ tiến cử ứng viên tham gia ứng cử vào Ban chấp hành và các chức danh chủ chốt khóa mới.

Tối 21-10, VFF công bố danh sách tổng hợp đề cử các chức danh Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra VFF nhiệm kỳ X (2027-2031) đủ căn cứ để hoàn thiện hồ sơ.

Theo đó, danh sách ứng viên được đề cử chức danh Chủ tịch VFF khóa X có 3 người, gồm: ông Trần Quốc Tuấn (sinh 1971) - Chủ tịch VFF khóa IX, ông Nguyễn Đức Thụy (sinh 1976) - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc, ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch VFF khóa IX, Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank.

Từ trái qua, các ông: Nguyễn Xuân Vũ, Nguyễn Đức Thụy, Trần Quốc Tuấn (Ảnh: Sacombank/VFF)

Vị trí Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF khóa X có 3 ứng viên, gồm: Ông Trần Anh Tú (sinh 1963) - Phó chủ tịch chuyên môn VFF khóa IX, Chủ tịch CLB futsal Thái Sơn Nam, ông Trần Quốc Tuấn (sinh 1971) - Chủ tịch VFF khóa X, ông Trần Huy Đức (sinh 1981) - Phó Tổng giám đốc Vietfootball.

Ứng viên Phó Chủ tịch Tài chính và vận động tài trợ VFF khóa X có tới 6 ứng viên. Ngoài những cái tên đã kể trên như Nguyễn Xuân Vũ, Nguyễn Đức Thụy, Trần Anh Tú, còn có các ông: Nguyễn Trung Kiên (sinh 1983) - Phó chủ tịch Tài chính và vận động tài trợ VFF khóa IX, Lê Văn Thành (sinh 1959) - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Động Lực, Vũ Quốc Khánh (sinh 1981) - Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Lộc Phát.

Với vị trí Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông, người đương nhiệm Nguyễn Xuân Vũ là cái tên duy nhất.

Danh sách đề cử các chức danh chủ chốt VFF khóa X (Nguồn: VFF)

Danh sách đề cử vào Ban chấp hành VFF khóa X có 31 cái tên, gồm 2 nữ và 29 nam, trong đó có một số người được đề cử ở các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch kể trên.

Danh sách Ban Kiểm tra gồm 1 ứng viên Trưởng ban và 5 ứng viên Ủy viên.

Theo VFF, danh sách các ứng viên có thể được cập nhật do hiện tại một số bản đề cử gốc của các tổ chức thành viên đã gửi từ ngày 19-10-2026 (hạn chót để các tổ chức thành viên đề cử danh sách ứng cử VFF khóa X), nhưng chưa tới VFF.