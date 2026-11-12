U23 Việt Nam tiến sát ngôi vô địch

ANTD.VN - Phải đối mặt hàng phòng ngự số đông của U23 Singapore, U23 Việt Nam gặp không ít khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Tuy nhiên, pha giật gót tinh tế của Bảo Long ở phút 70 đã mang về chiến thắng 1-0 cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tại lượt trận thứ hai Gia Lai Cup 2026.

Sau chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan trận ra quân, U23 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu Singapore tối 12-11 với mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiến gần hơn chức vô địch. Trước đối thủ chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh phải kiên trì tìm kiếm phương án xuyên phá.

Sau rất nhiều nỗ lực gia tăng sức ép, thành quả cuối cùng cũng đến ở phút 70. Sau hai pha dứt điểm liên tiếp của Minh Tâm và Văn Thuận, bóng bật ra trong khu vực nguy hiểm. Bảo Long xuất hiện đúng lúc, thực hiện cú giật gót đầy cảm giác, đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn đối phương.

Bảo Long ghi bàn phút 70, U23 Việt Nam tiến gần chức vô địch

Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp U23 Việt Nam giải tỏa áp lực sau hơn một giờ liên tục tấn công. Trong khi đó, Singapore buộc phải điều chỉnh cách chơi, không thể tiếp tục duy trì thế trận phòng ngự thụ động như trước.

Phút 80, Bảo Long có cơ hội hoàn tất cú đúp khi tung ra pha dứt điểm nguy hiểm. Thủ môn Singapore đã phản xạ xuất sắc để cứu thua, ngăn U23 Việt Nam gia tăng cách biệt.

Dù không có thêm bàn thắng, tỉ số 1-0 vẫn được đội bóng áo đỏ bảo toàn cho đến khi trận đấu kết thúc.

Chiến thắng trước Singapore giúp U23 Việt Nam có 6 điểm tuyệt đối sau hai trận Gia Lai Cup 2026 và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Trận cuối gặp U23 Qatar là cơ hội để thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hoàn tất mục tiêu của mình.