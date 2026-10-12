VFF khóa IX và hành trình đưa bóng đá Việt Nam vượt qua những giới hạn

ANTD.VN - Hai chức vô địch Đông Nam Á liên tiếp của đội tuyển nam, lần đầu tiên đội tuyển nữ góp mặt tại World Cup, dấu mốc World Cup của U17 nam cùng những thành tích nổi bật ở các cấp độ trẻ đã tạo nên bức tranh nhiều dấu ấn của bóng đá Việt Nam trong nhiệm kỳ IX của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), giai đoạn 2022-2026. Đây là chặng đường mà nhiều cột mốc từng được xem là mục tiêu xa đã dần trở thành hiện thực, mở ra những kỳ vọng mới cho tương lai.

Khi những cột mốc lịch sử nối tiếp nhau

Trong bóng đá, chức vô địch luôn là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của một tập thể. Nhưng ý nghĩa của một thành công không chỉ nằm ở chiếc cúp được nâng cao, mà còn ở những giới hạn được phá vỡ và những mục tiêu mới được mở ra sau đó.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn

Nhìn lại nhiệm kỳ IX (2022-2026), dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, bóng đá Việt Nam có nhiều dấu mốc đáng nhớ để nhìn lại và đánh giá. Điểm nổi bật là thành tích không chỉ tập trung ở một đội tuyển, một giải đấu hay một thế hệ cầu thủ, mà xuất hiện trên nhiều mặt trận, từ sân chơi Đông Nam Á đến đấu trường thế giới.

Đội tuyển nam bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á, đội tuyển nữ lần đầu tham dự vòng chung kết World Cup, trong khi bóng đá trẻ nam tiếp tục hướng tới những cột mốc lớn hơn ở cấp độ thế giới. Mỗi thành tích có giá trị riêng, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng cho thấy khát vọng vươn lên của bóng đá Việt Nam ngày càng được thể hiện rõ nét.

Một nền bóng đá có thể tạo nên thành công nhờ sự xuất sắc của một thế hệ cầu thủ. Tuy nhiên, để duy trì sức cạnh tranh ở nhiều cấp độ, qua nhiều giải đấu, cần có sự chuẩn bị lâu dài, công tác đào tạo, tính kế thừa và khả năng tổ chức đồng bộ. Bởi vậy, ý nghĩa của nhiệm kỳ không chỉ nằm ở số lượng danh hiệu, mà còn ở khả năng duy trì thành tích và tạo cơ hội để những thế hệ tiếp theo tiếp tục phát triển.

Đội tuyển Việt Nam và bản lĩnh bảo vệ ngôi vương

Sau các chức vô địch Đông Nam Á vào năm 2008, 2018 và 2024, đội tuyển Việt Nam tiếp tục được ghi nhận với thành tích đăng quang năm 2026. Hai chức vô địch liên tiếp trở thành điểm nhấn đáng chú ý trong hành trình của đội tuyển nam.

ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup hai kỳ liên tiếp

Trong bóng đá, giành chức vô địch đã khó, bảo vệ thành công danh hiệu còn là thử thách lớn hơn. Khi đã đứng trên đỉnh cao, mỗi trận đấu tiếp theo đều đặt đội tuyển trước áp lực mới. Các đối thủ có thêm thời gian nghiên cứu lối chơi, sự kỳ vọng từ người hâm mộ tăng lên, còn mọi sai sót đều có thể phải trả giá đắt.

Để tiếp tục chiến thắng, đội tuyển không thể chỉ dựa vào những khoảnh khắc tỏa sáng nhất thời. Điều cần thiết là duy trì chất lượng chuyên môn, sự ổn định trong lối chơi, khả năng thích ứng trước những đối thủ khác nhau và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định.

Hai chức vô địch liên tiếp vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài con số danh hiệu. Thành tích ấy đặt ra yêu cầu duy trì phong độ qua nhiều chu kỳ thi đấu, đồng thời cho thấy tầm quan trọng của quá trình chuẩn bị lực lượng, xây dựng đội hình và phối hợp giữa đội tuyển, ban huấn luyện, các câu lạc bộ cùng VFF.

Một danh hiệu có thể được quyết định bởi khoảnh khắc xuất sắc trên sân cỏ. Nhưng để tiếp tục đứng trên đỉnh cao, đội tuyển cần một quá trình chuẩn bị bài bản và sự đóng góp của cả hệ thống bóng đá.

U23 Việt Nam và dấu ấn của tính kế thừa

Nếu đội tuyển quốc gia mang đến những chiến thắng giàu cảm xúc, bóng đá U23 lại cho thấy ý nghĩa của công tác phát triển lực lượng kế cận.

Ba chức vô địch U23 Đông Nam Á liên tiếp vào các năm 2022, 2023 và 2025 là chuỗi thành tích nổi bật của bóng đá trẻ Việt Nam. Trong đó, chức vô địch năm 2022 diễn ra trước khi VFF khóa IX chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, việc tiếp tục đăng quang vào các năm 2023 và 2025 cho thấy U23 Việt Nam duy trì được sức cạnh tranh trong nhiệm kỳ.

Đáng chú ý, tại giải đấu năm 2025, U23 Việt Nam trải qua hành trình toàn thắng và đánh bại chủ nhà Indonesia với tỉ số 1-0 trong trận chung kết để giành chức vô địch.

Những danh hiệu ở cấp độ U23 không chỉ có ý nghĩa về thành tích. Đây còn là môi trường để cầu thủ tích lũy kinh nghiệm quốc tế, làm quen với áp lực thi đấu và từng bước hoàn thiện bản lĩnh trước khi hướng tới đội tuyển quốc gia.

Quá trình chuyển tiếp từ bóng đá trẻ lên đội tuyển lớn luôn là bài toán khó đối với mọi nền bóng đá. Một lứa cầu thủ thành công chưa đủ bảo đảm cho tương lai nếu không có những thế hệ tiếp nối. Bởi vậy, việc duy trì thành tích ở sân chơi U23 mang lại cơ sở để kỳ vọng vào nguồn lực kế cận, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đầu tư cho đào tạo trẻ và tạo điều kiện để cầu thủ phát triển tại các giải đấu có chất lượng chuyên môn cao.

Từ World Cup nữ đến khát vọng vươn tầm thế giới

Nếu các giải đấu Đông Nam Á là thước đo vị thế khu vực, World Cup lại mở ra một chuẩn mực khác về trình độ, năng lực tổ chức và khả năng cạnh tranh quốc tế.

Năm 2023, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết FIFA Women's World Cup. Đây là cột mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với bóng đá nước nhà, đồng thời là thành quả của nhiều năm nỗ lực từ các thế hệ cầu thủ nữ, ban huấn luyện và những người làm công tác phát triển bóng đá nữ.

Tuyển nữ Việt Nam từng lập kỳ tích dự World Cup 2023

Tấm vé dự World Cup không chỉ đưa bóng đá nữ Việt Nam đến với sân chơi lớn nhất thế giới, mà còn tạo thêm động lực cho quá trình phát triển lâu dài. Đằng sau dấu mốc ấy là hành trình vượt qua nhiều khó khăn về điều kiện tập luyện, thi đấu và nguồn lực, cùng khát vọng khẳng định vị thế của các nữ tuyển thủ Việt Nam.

Ở bóng đá nam, tài liệu tổng kết nhiệm kỳ cũng ghi nhận dấu mốc U17 Việt Nam giành vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Đây là cột mốc đáng chú ý đối với bóng đá trẻ, thể hiện mục tiêu đưa các đội tuyển Việt Nam tiếp cận những sân chơi có tính cạnh tranh cao hơn.

Hai dấu mốc ở hai cấp độ khác nhau cùng phản ánh một định hướng chung: bóng đá Việt Nam cần tiếp tục mở rộng giới hạn, không chỉ đặt mục tiêu thành công trong khu vực mà còn từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trên đấu trường quốc tế.

Cùng với đó, những thành tích tại SEA Games 33 cũng góp phần làm nổi bật bức tranh chung của nhiệm kỳ, gồm HCV bóng đá nam, HCV futsal nữ và HCB bóng đá nữ, bên cạnh các kết quả tại những vòng chung kết châu Á.

Sự đa dạng về thành tích cho thấy bóng đá Việt Nam có những điểm sáng ở nhiều đội tuyển và nội dung thi đấu. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục nhìn nhận vai trò của công tác đào tạo, chuẩn bị lực lượng và xây dựng lộ trình phát triển phù hợp cho từng cấp độ.

Di sản của một nhiệm kỳ không chỉ nằm ở những chiếc cúp

Không có nhiệm kỳ nào chỉ được tạo nên bởi những chiến thắng. Bên cạnh các dấu mốc đáng tự hào, bóng đá Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm để thu hẹp khoảng cách với những nền bóng đá hàng đầu châu Á.

Di sản của một nhiệm kỳ không chỉ nằm ở những danh hiệu

Chất lượng các giải đấu quốc nội, công tác đào tạo trẻ, năng lực cạnh tranh của câu lạc bộ, điều kiện phát triển cầu thủ và tính bền vững của hệ thống vẫn là những vấn đề cần được giải quyết bằng các giải pháp lâu dài. Thành tích ở cấp độ đội tuyển sẽ khó được duy trì nếu thiếu nền tảng vững chắc từ bóng đá trong nước.

Vì vậy, nhìn lại nhiệm kỳ IX của VFF cần đặt những thành tựu bên cạnh các yêu cầu phát triển tiếp theo. Những danh hiệu và cột mốc lịch sử mang lại niềm tự hào, nhưng đồng thời cũng nâng cao kỳ vọng đối với nhiệm kỳ kế tiếp.

Điều quan trọng không phải là những kỷ lục sẽ được nhắc lại bao nhiêu lần, mà là chúng có thể trở thành điểm tựa cho những bước tiến mới hay không. Một lần dự World Cup cần mở ra thêm cơ hội để các thế hệ sau tiếp tục vươn tới đấu trường thế giới. Những chức vô địch khu vực cần được nối tiếp bằng năng lực cạnh tranh ổn định hơn. Thành công của các đội tuyển trẻ cần chuyển hóa thành chất lượng thực sự cho đội tuyển quốc gia.

Nhiệm kỳ IX là một chặng đường ghi dấu nhiều cột mốc đáng nhớ của bóng đá Việt Nam. Từ những chiến thắng ở Đông Nam Á đến dấu ấn tại World Cup, những thành quả ấy cho thấy khát vọng vươn lên đã được cụ thể hóa bằng những kết quả đáng ghi nhận.

Chặng đường phía trước vẫn còn không ít thách thức. Nhưng nếu những thành tựu hôm nay tiếp tục được xây dựng thành nền tảng cho công tác đào tạo, tổ chức và phát triển bóng đá, các kỷ lục của nhiệm kỳ IX sẽ không chỉ là những dấu son trong lịch sử, mà còn là điểm khởi đầu cho những mục tiêu cao hơn của bóng đá Việt Nam.