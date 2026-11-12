Lịch thi đấu loạt trận khép lại vòng bảng, Chủ nhật 15-11

8h
Sân 1, Bảng W: THPT Chúc Động - THPT FPT Tây Hà Nội
Sân 2, Bảng W: THPT Vân Tảo - THPT Nguyễn Tất Thành TX
Sân 3, Bảng AA: THPT Văn Hiến - THPT Chuyên KHXH&NV
Sân 4, Bảng P: THPT Phan Huy Chú Quốc Oai - THPT IVS Thanh Oai
9h
Sân 1, Bảng BB: THPT Marie Curie Hà Đông - THPT Đống Đa
Sân 2, Bảng BB: THPT Tân Lập - THPT Phan Đình Phùng
Sân 3, Bảng CC: THPT Green City Academy - THPT Khương Đình
Sân 4, Bảng K: THPT Alfred Nobel - THPT Thạch Bàn
10h
Sân 1, Bảng CC: THPT Chu Văn An - THPT Nguyễn Siêu
Sân 2, Bảng L: THPT Lý Thái Tổ - THPT Galileo
Sân 3, Bảng D: THPT Lê Quý Đôn MĐ - THPT Đông Kinh