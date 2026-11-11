Đình Bắc, Olaha lập công giúp tuyển Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa

ANTD.VN - Tối 11-11, trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), bộ đôi tiền đạo Đình Bắc - Olaha Mạnh Đức thay nhau lập công giúp tuyển Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0 tại trận ra quân giải giao hữu Casper Cup 2026.

HLV Kim Sang-sik tung ra đội hình trẻ giàu sức chiến đấu với những Đình Bắc, Lý Đức, Minh Phúc, Minh Khoa, Quốc Cường..., bên cạnh các cựu binh Thành Chung, Patrick Lê Giang, và đặc biệt là sự xuất hiện lần đầu tiên của tiền đạo gốc Nigeria - Olaha Mạnh Đức.

Với lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn, thầy trò HLV Kim Sang-sik nhanh chóng triển khai các miếng đánh tấn công, muốn có bàn thắng sớm.

Phút 21, tận dụng sai lầm của hậu vệ Đài Bắc Trung Hoa, Hồng Phúc xâm nhập vòng cấm trước khi căng ngang dọn cỗ để Olaha Mạnh Đức thoải mái băng vào đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Huang Chiu-Lin, mở tỷ số cho đội chủ nhà Việt Nam.

Liên tiếp các phút 25 và 41, Đình Bắc gây tiếc nuối khi dứt điểm chệch cột dọc khung thành đối phương trong gang tấc.

Olaha Mạnh Đức (giữa) có bàn thắng đầu tiên ngay trong trận ra mắt tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF)

Nhưng người hâm mộ cũng không phải chờ quá lâu.

Phút 56, Đình Bắc đi bóng khéo léo trong vòng vây cầu thủ đội khách, trước khi dứt điểm kĩ thuật bằng lòng trong chân phải ghim bóng vào góc cao và xa khung thành của thủ môn Huang Chiu-Lin, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Những phút còn lại, hai đội có thêm một số cơ hội song không thể tạo bàn thắng.

Chiến thắng 2-0 giúp tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi trước lượt cuối gặp Kyrgyzstan ngày 17-11. Quan trọng hơn, màn trình diễn ấn tượng của tân binh Olaha Mạnh Đức bên cạnh siêu phẩm của Đình Bắc mở ra những kỳ vọng cho hàng công tuyển Việt Nam thời gian tới.