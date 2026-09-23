Bắt hai đối tượng chuyên trộm sữa

ANTD.VN - Cặp đôi Nguyễn Đắc Phúc, Trần Ngọc Cương tuy chênh nhau về tuổi tác nhưng có nhiều điểm tương đồng, "nổi bật" nhất là cùng sở thích ăn trộm sữa.

Sau gần 1 tháng điều tra, truy xét, Công an phường Phú Diễn, Hà Nội đã xác minh làm rõ đối tượng có hành vi trộm cắp 8 thùng sữa tại 2 cửa hàng trên địa bàn là Nguyễn Đắc Phúc (SN 1990) và Trần Ngọc Cương (SN 1993) cùng trú tại phường Xuân Phương, Hà Nội.

Hình ảnh Trần Ngọc Cương trộm cắp sữa tại khu vực Đình Quán, phường Phú Diễn

Đáng chú ý, cả hai đều là những đối tượng đã từng có tiền án. Năm 2014, Nguyễn Đắc Phúc bị TAND quận Bắc Từ Liêm (cũ) xử phạt 9 tháng tù giam tội Trộm cắp tài sản. Nguyễn Đắc Cương vào năm 2012 bị TAND quận Ba Đình xử phạt 40 tháng tù giam về tội Cướp tài sản.

Trước đó, vào ngày 22-4-2026, Cơ quan công an tiếp nhận tin báo của chị H.T.K về việc bị kẻ gian lấy trộm 2 thùng sữa bột gồm 1 thùng sữa Ensure (24 lon) và 1 thùng sữa Meji (8 hộp) tại cửa hàng ở chân tòa nhà chung cư trên địa bàn phường Phú Diễn.

Các đối tượng đã bị Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội khởi tố về tội Trộm cắp tài sản

Kết quả giám định bước đầu xác định số sữa bị mất có giá trị khoảng 10 triệu đồng. Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án Trộm cắp tài sản để điều tra.

Ngày 16-9-2026, Công an phường Phú Diễn đã xác định đối tượng trộm cắp tài sản của chị K là Nguyễn Đắc Phúc, Trần Ngọc Cương, tiến hành bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan công an, cả hai đã thừa nhận hành vi trộm cắp 2 thùng sữa của chị K. Do không có công việc ổn định, thiếu tiền chi tiêu, Nguyễn Đắc Phúc và Trần Ngọc Cương đã bàn bạc với nhau đi trộm cắp tài sản ở nhiều nơi.

Cương sử dụng chiếc xe chở theo Phúc đi tìm kiếm các cửa hàng kinh doanh tạp hóa có sơ hở để trộm cắp tài sản. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã gây ra 2 vụ trộm sữa trên địa bàn phường Phú Diễn.

Hai đối tượng thực nghiệm hiện trường vụ trộm sữa tại cửa hàng của chị K

Phi vụ đầu tiên các đối tượng "ăn hàng" ở cửa hàng chị K. Sau đó Cương chở Phúc đến cửa hàng tạp hóa gần nhà bán được 5 triệu đồng. Số tiền trên 2 đối tượng chia nhau chi tiêu cá nhân hết.

Vụ thứ 2, Phúc và Cương đã trộm cắp 6 thùng sữa khác tại một cửa hàng tạp hóa ở khu vực Đình Quán trên địa bàn phường Phú Diễn.

Tối 16-8-2026, Cương chở Phúc đi lòng vòng ở nhiều nơi. Khi đến cửa hàng tạp hóa của chị T, Cương dừng xe cạnh cửa hàng. Phát hiện không có người trông giữ, Cương đã lấy trộm 6 thùng sữa.

Số sữa này Cương và Phúc mang đến khu vực đường 32 – Nhổn bán được số tiền 650.000 đồng.

Căn cứ vào hành vi của đối tượng, ngày 22-9-2026, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đắc Phúc và Trần Ngọc Cương để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.