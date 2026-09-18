Bắt hai “nữ quái” dàn cảnh “móc túi” nơi đông người

ANTD.VN - Công an xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản của người dân đi lễ tại Đền Phấn Động.

Hai đối tượng liên quan

Hai đối tượng liên quan gồm: Phạm Thị Ơn (sinh năm 1955), trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Ninh Bình và Hoàng Thị Nhung (sinh năm 1958), trú tại xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Hai đối tượng này không có nghề nghiệp, không nơi ở cố định, thường xuyên đi lang thang tại khu vực phường Bồ Đề, TP Hà Nội.

Theo đó, ngày 15/9, Công an xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn tố giác của chị Nguyễn Thị H (sinh năm 1973), trú tại phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh về việc chị đã bị kẻ gian trộm mất chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max cùng 120.000 đồng tiền đặt lễ.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tam Đa đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành truy xét và nhanh chóng điều tra, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nêu trên.

Làm việc với cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận biết Đền Phấn Động tổ chức lễ hội sẽ có đông người dân đến cúng lễ, hai đối tượng rủ nhau đi đến lợi dụng sơ hở móc túi trộm cắp tài sản.

Tại đây, lợi dụng lúc chị H đang đặt lễ vào bàn thờ các đối tượng gây án và chuyển tang vật cho nhau rồi tẩu thoát.

Tài sản trộm cắp được hai đối tượng đã bán lấy tiền chia nhau chi tiêu cá nhân hết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.