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Pháp luật

Cảnh giác với website giả mạo hệ thống định danh điện tử VNeID

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T.V

ANTD.VN - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới khi lực lượng An ninh mạng phát hiện trang web giả mạo hệ thống định danh điện tử VNeID.   

Website giả mạo này được thiết kế giao diện gần giống với hệ thống VNeID chính thức, khiến người dùng rất dễ nhầm lẫn. Việc đăng nhập vào trang web này sẽ khiến người dân đứng trước nguy cơ bị chiếm đoạt tài khoản, rò rỉ thông tin cá nhân của bản thân và gia đình, lộ dữ liệu ngân hàng, mã xác thực OTP, hoặc bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị để phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật.

Kẻ gian đã sử dụng tên miền lồng ghép chữ viết tắt của cơ quan chức năng (bca - Bộ Công an) với tên ứng dụng VNeID nhằm tạo dựng lòng tin. Khi người dùng truy cập và đăng nhập thông tin, hệ thống máy chủ của đối tượng xấu sẽ ghi nhận tức thì số căn cước công dân, số điện thoại, mật khẩu và mã xác thực OTP (được gửi về máy nạn nhân và do người dùng nhập vào khi nhầm lẫn website).

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Hình ảnh website giả mạo

Từ nguồn dữ liệu này, đối tượng nhanh chóng chiếm đoạt quyền truy cập tài khoản định danh điện tử, thâm nhập các dịch vụ tài chính, ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử liên kết để thực hiện giao dịch rút tiền bất hợp pháp. Đáng ngại hơn, một số kịch bản lừa đảo còn dẫn dụ người dùng cấp quyền truy cập sâu hoặc tải về tập tin khả nghi, tạo điều kiện cho mã độc kiểm soát thiết bị từ xa.

Thủ đoạn này thường được kết hợp với kịch bản thao túng tâm lý diễn ra thường xuyên thời gian qua. Trong đó, kẻ gian thường giả danh cán bộ công an hoặc cơ quan hành chính gọi điện thông báo tài khoản định danh mức 2 bị lỗi, yêu cầu đồng bộ hồ sơ hoặc kích hoạt tài khoản khẩn cấp, sau đó gửi đường dẫn qua tin nhắn SMS, mạng xã hội để dẫn dụ nạn nhân vào bẫy đánh cắp dữ liệu.

Trước nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân diện rộng, cơ quan công an khuyến cáo người dân chỉ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tại cổng thông tin chính thức có đuôi tên miền .gov.vn.

Đối với hệ thống định danh VNeID, người dùng chỉ đăng nhập và sử dụng dịch vụ trên ứng dụng chính thức do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư phát hành trên các kho ứng dụng chính thống (App Store, Google Play) hoặc qua cổng thông tin chính thống của Bộ Công an; không truy cập đường dẫn lạ chia sẻ qua tin nhắn hay mạng xã hội.

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Từ khóa:

#lừa đảo công nghệ cao #giả mạo VNeID

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