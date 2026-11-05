Phát hiện 913 vụ vi phạm về động vật hoang dã

ANTD.VN - Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xử lý hàng loạt vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng cấm trong lĩnh vực mình phụ trách.

Động vật hoang dã cần được bảo vệ

Đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia do Đại tá Trần Đức Đông- Chánh Văn phòng Thường trực làm trưởng đoàn vừa làm việc với Ban chỉ đạo 389 Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc triển khai, thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ- Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Báo cáo của Ban chỉ đạo 389 Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý 14 vụ việc liên quan đến sản xuất, buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, thuộc danh mục cấm, nhập lậu hoặc chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam; xử phạt vi phạm hành chính đối với 15 trường hợp nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và giống cây trồng không đạt yêu cầu chất lượng nhập khẩu, với tổng số tiền phạt gần 700 triệu đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu thực hiện kiểm dịch thực vật, kiểm tra và giám sát an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý theo quy định; đồng thời, phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng tại cửa khẩu kiểm tra, phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các lô hàng thực vật, sản phẩm thực vật, thực phẩm có nguồn gốc thực vật không đáp ứng yêu cầu nhập khẩu, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phối hợp với cơ quan chức năng tại 34 tỉnh, thành phố đã phát hiện 1.680 vụ vi phạm, bao gồm: 913 vụ vi phạm về động vật hoang dã; 767 vụ vi phạm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Cục Thủy sản và Kiểm ngư đã kiểm tra và xử phạt 4 vụ việc của 4 doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực chất lượng sản phẩm hàng hóa, với số tiền trên 130 triệu đồng.

Tính đến ngày 20/10/2026, theo số liệu báo cáo của cơ quan chuyên môn tại địa phương, các cơ quan, đơn vị lực lượng chuyên ngành chăn nuôi, thú y đã phối hợp xử lý 87 vụ vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật nhập lậu; tiêu hủy 3.720 quả trứng gia cầm, 1.523 con động vật và 23.965 kg sản phẩm động vật nhập lậu.

Ban Chỉ đạo 389 Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng nêu lên một số vấn đề nổi cộm, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm hiện nay là: Trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y tình trạng vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua biên giới tiếp tục là vấn đề đáng quan tâm. Hàng hóa vi phạm chủ yếu là trứng gia cầm, động vật và các sản phẩm động vật, có nguy cơ mang theo mầm bệnh, không bảo đảm điều kiện kiểm dịch, an toàn thực phẩm.

Hoạt động vận chuyển trái phép qua các tuyến biên giới, cửa khẩu đòi hỏi phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng.

Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật nguy cơ buôn bán, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ; vi phạm quy định về sản xuất, kinh doanh và lưu thông vật tư nông nghiệp vẫn tiềm ẩn. Đặc biệt, hành vi xâm phạm quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh giống.

Đối với lĩnh vực chất lượng, chế biến và phát triển thị trường xuất hiện các hành vi vi phạm về ghi nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, hồ sơ quản lý an toàn thực phẩm không bảo đảm độ tin cậy và truy xuất nguồn gốc hàng hóa.

Ghi nhận những kết quả kiểm tra Ban Chỉ đạo 389 Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đạt được, Đại tá Trần Đức Đông đề nghị trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, hoàn thiện tổ chức, bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong công tác quản lý nhà nước chuyên ngành; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cao trong quá trình thực thi công vụ.

Thứ trưởng Võ Văn Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trước mắt, Bộ tập trung triển khai kế hoạch kiểm tra cao điểm trong tháng 12/2026, hướng tới dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2027; ưu tiên các địa bàn, cơ sở sản xuất, kinh doanh và mặt hàng có nguy cơ cao.