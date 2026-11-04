Bộ Công an: Đã khởi tố, bắt giam 94 người trong đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia

ANTD.VN - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, đến nay cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 94 bị can trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia vừa được triệt phá tại Thanh Hóa…

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin tại buổi họp báo

Sáng 4-11, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về kết quả điều tra vụ án triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

Theo đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm xuyên quốc gia tại Khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, vụ án liên quan 113 người nước ngoài có quốc tịch Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Malaysia và Myanmar, có hành vi vi phạm pháp luật tại Việt Nam.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 và Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam 94 bị can (tăng 5 người so với công bố trước đó vào ngày 25-10). Trong đó, 90 bị can là người nước ngoài và 4 người Việt Nam.

Có 5 bị can bị khởi tố về cả 2 tội danh theo Điều 290 và Điều 348 Bộ luật Hình sự; 1 bị can bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Những người còn lại đang được cơ quan điều tra tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ và xử lý theo quy định.

Thông tin thêm về tính chất của loại tội phạm này, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, tình hình diễn biến phức tạp, không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thế giới. Bộ Công an đã nhận diện sớm và chỉ đạo các đơn vị tập trung đấu tranh quyết liệt. Quan điểm nhất quán của Bộ Công an là mọi hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều phải được phát hiện, xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định, Việt Nam luôn tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam, song song với đó là không để bất kỳ đối tượng nào lợi dụng địa bàn Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội. Các loại tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trên không gian mạng đang được cơ quan công an đấu tranh quyết liệt.

Bộ Công an cũng khẳng định sẽ xử lý từ sớm, từ xa, tăng cường phối hợp liên ngành trong đấu tranh các loại tội phạm này.

Với người dân, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khuyến cáo cần nâng cao cảnh giác khi tham gia không gian mạng, đặc biệt trên mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến và trước những hoạt động có dấu hiệu bất thường.

Người dân cũng không được cung cấp thông tin, cho thuê, cho mượn hoặc tiếp tay cho các hoạt động không rõ mục đích, nguồn gốc trên không gian mạng. Điều này có thể vô tình tiếp tay cho hoạt động tội phạm.

“Chúng tôi mong khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm, người dân cần thông báo ngay cho lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý” – người phát ngôn Bộ Công an lưu ý.