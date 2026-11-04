Lật tẩy bí mật trong lô hàng gửi từ TP HCM về Thanh Hoá

ANTD.VN - Từ dấu hiệu bất thường của lô hàng gửi từ TP HCM ra tỉnh Thanh Hoá, cơ quan Công an đã làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng mua bán trái phép pháo nổ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá vừa khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm Lê Văn Tuyến (SN 1982 ở xã Xuân Hoà, tỉnh Thanh Hoá); Lê Đức Thắng (SN 1978, ở phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai); Lê Văn Đàn (SN 1998, ở phường Tân Khánh) và Bùi Văn Bắc (SN 1992, ở phường Tân Đông Hiệp, TP HCM) về hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép.

Lực lượng Công an bắt giữ Lê Văn Tuyến và số pháo nổ thu giữ

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa phát hiện một lô hàng gửi từ TP. HCM về xã Xuân Hòa, tỉnh Thanh Hóa thông qua một nhà xe trên địa bàn xã Thọ Long có dấu hiệu liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ. Công an xã Thọ Long đã khẩn trương xác minh, làm rõ người nhận hàng là Lê Văn Tuyến.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an xã Thọ Long đã báo cáo, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá và Công an xã Xuân Hòa triển khai các biện pháp đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng bắt giữ Lê Văn Tuyến tại nhà riêng ở xã Xuân Hòa, sau khi đối tượng nhận 6 hộp pháo nổ, gồm 3 hộp có nguồn gốc Trung Quốc và 3 hộp có nguồn gốc Thái Lan, với tổng khối lượng khoảng 12kg.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiếp tục xác định, truy xét và làm rõ vai trò của 3 đối tượng liên quan là Lê Đức Thắng, Lê Văn Đàn và Bùi Văn Bắc.