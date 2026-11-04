Quảng cáo hàng cấm trên website thương mại điện tử bán hàng, một doanh nghiệp bị phạt gần 200 triệu đồng

Lực lượng chức năng làm việc với người đại diện doanh nghiệp

Chi cục QLTT TP Hồ Chí Minh cho biết, từ Phiếu chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của Ủy ban cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) và công văn của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), Chi cục QLTT TP Hồ Chí Minh đã chuyển đơn đến Đội QLTT số 14, để làm rõ các phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật về quảng cáo/khuyến mại/đăng ký sữa thay thế sữa mẹ của một doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh.

Đây là công ty chuyên kinh doanh sữa và sản phẩm dinh dưỡng bổ sung cho trẻ em. Làm việc với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, doanh nghiệp đã quảng cáo, khuyến mại một số sản phẩm, hàng hóa cấm quảng cáo, cấm khuyến mại trên website thương mại điện tử bán hàng của công ty.

Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan chuyên môn, Đội QLTT số 14 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty trên, với các hành vi: Quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi; Áp dụng các biện pháp khuyến mại đối với sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ như giảm giá (đây là hàng hóa cấm quảng cáo, khuyến mại) và không thông báo website thương mại điện tử bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi bán hàng đến người tiêu dùng.

Căn cứ hành vi vi phạm, thẩm quyền xử lý, Chi cục QLTT TP Hồ Chí Minh đã trình Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, ban hành quyết định xử phạt doanh nghiệp này 180 triệu đồng.