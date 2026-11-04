Công an Hà Nội bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Hồng Hà, Bạch Mai đấu tranh, bóc gỡ triệt để đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Campuchia qua tỉnh Hưng Yên về Hà Nội tiêu thụ.

Đối tượng Sơn cùng tang vật vụ án

Các đối tượng cầm đầu liên quan vụ án gồm: Nguyễn Công Sơn (SN 1998), trú tại tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1990) và Nguyễn Việt Dũng (SN 1995); Nguyễn Thị Bích Thùy (SN 2006); Nguyễn Thanh Tùng (SN 1983) cùng trú tại Hà Nội.

Quá trình điều tra đã bắt giữ, xử lý 136 đối tượng, làm rõ 11 “cầu” mua bán trái phép chất ma túy với 5 nhóm hành vi vi phạm pháp luật. Tang vật thu giữ hơn 39kg ma túy các loại, 1 khẩu súng, 10 viên đạn cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cuối tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia qua tỉnh Hưng Yên về Hà Nội tiêu thụ; đồng thời xác định Nguyễn Công Sơn là một trong những đầu mối tiếp nhận ma túy từ Campuchia.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an xác định Nguyễn Thị Ngọc Anh là những đầu mối tiêu thụ lớn, đồng thời thiết lập mạng lưới các đối tượng bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các đối tượng liên quan vụ án

Từ ngày 17/9/2026 đến 30/10/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an các phường Hồng Hà và phường Bạch Mai cùng các đơn vị nghiệp vụ CATP đồng loạt triển khai các biện pháp công tác, tổ chức bắt giữ các đối tượng liên quan đường dây.

Trong đó, bắt Nguyễn Công Sơn thu giữ tang vật 27,8kg ma túy tổng hợp các loại. Cơ quan Công an cũng làm rõ Nguyễn Thị Bích Thùy (SN 2006), em gái Sơn có liên quan đến vụ án.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Tùng (thường gọi Tùng “Kết”) là đối tượng cầm đầu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy phức tạp tại địa bàn phường Hà Đông và các khu vực lân cận.

Đối tượng Tùng

Liên quan đến vụ án, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ, xử lý 136 đối tượng; trong đó, khởi tố, xử lý hình sự 98 đối tượng về 5 tội danh, gồm: Tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Tội mua bán trái phép chất ma túy; Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Tội sử dụng trái phép chất ma túy và Tội rửa tiền.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.