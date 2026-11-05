Bắt 2 đối tượng gây ra 14 vụ trộm cắp, tiêu thụ xe máy

ANTD.VN - Ngày 2-10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Bắc Ninh bắt giữ đối tượng Nguyễn Khắc Quân (SN 2007, trú tại xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An) về hành vi "Trộm cắp tài sản" và Vũ Văn Đông (SN 1993, trú tại phường Trí Quả) về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Hai đối tượng bị bắt giữ

Đây là bộ đôi đã gây ra 14 vụ "trộm cắp tài sản" tại các địa bàn phường Quế Võ, phường Hạp Lĩnh, phường Nam Sơn và phường Tân Chi.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, tiếp nhận tin báo của Công an phường Quế Võ về việc rạng sáng 3-9, tại khu trọ ở TDP Quế Tân, phường Quế Võ, anh H.T (quê quán tỉnh Tuyên Quang) bị kẻ gian trộm cắp 1 xe mô tô Honda Wave, biển kiểm soát 22FA-083.xx.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an các xã tổ chức rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn, qua đó đã bắt giữ 2 đối tượng. Quá trình điều tra mở rộng, các đối tượng còn khai nhận gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản tại phường Hạp Lĩnh, 4 vụ tại phường Nam Sơn và 3 vụ tại phường Tân Chi.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Khắc Quân can tội "Trộm cắp tài sản", đối với Vũ Văn Đông, can tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".