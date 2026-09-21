Bắt 9 người nước ngoài trong các đường dây tội phạm liên quan đến ma túy

ANTD.VN -Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP Hồ Chí Minh đồng loạt chặt đứt 8 đường dây tội phạm, bắt và xử lý 126 đối tượng, trong đó có nhiều đối tượng được biết đến là những "giang hồ mạng"...

Ngày 21-9, CATP Hồ Chí Minh thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP đã tập trung lực lượng khám phá thành công chuyên án ma túy, bắt Dương Minh Tuấn (tức “Hoàng Nato” - sinh năm 1983; hiện ở tại phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh); tiếp tục truy xét “lần theo dòng chảy ma túy” đã phát hiện, chặt đứt 8 đường dây tội phạm, bắt và xử lý 126 đối tượng, trong đó có các đối tượng tự xưng giang hồ trên mạng xã hội, 5 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc và 4 đối tượng Đài Loan (Trung Quốc) hoạt động mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình đấu tranh, cùng với việc tập trung vào các đối tượng, đầu mối ma túy đã được nhận diện; trong 10 ngày đêm liên tục, lực lượng CATP Hồ Chí Minh đã kiên trì, quyết liệt xác minh, truy xét mở rộng tất cả các đầu mối thông tin để phát hiện toàn bộ đường dây, đối tượng có liên quan.

Đối tượng Dương Minh Tuấn.

Công tác tổ chức truy xét, bắt giữ các đối tượng mới được thực hiện đồng bộ, song song cùng với hoạt động đấu tranh, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ và hoàn thiện hồ sơ đối với các đối tượng đã bị bắt giữ, bảo đảm tiến độ điều tra và yêu cầu xử lý chặt chẽ theo quy định pháp luật.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Các đường dây mua bán trái phép chất ma túy được xác định do Kim Ju Young (sinh năm 1992, quốc tịch Hàn Quốc), Phạm Phương Anh (sinh năm 1999; hiện ở tỉnh An Giang), Phạm Tài Vinh (sinh năm 2002; hiện ở tỉnh Quảng Trị), Lê Đăng Khoa (sinh năm 1994; hiện ở phường Bảy Hiền, TP. Hồ Chí Minh), Giang Quốc Khánh (sinh năm 2000; hiện ở phường Phú Định, TP. Hồ Chí Minh), Phạm Minh Sang (sinh năm 1992; hiện ở phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thành Quốc (sinh năm 1996; hiện ở phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh) cầm đầu, liên quan đến hoạt động mua bán Etomidate, Ketamine, thuốc lắc và các loại ma túy tổng hợp.

Các đối tượng chính trong vụ án

Các đối tượng Lê Đăng Khoa; Giang Quốc Khánh; Phạm Minh Sang cùng tang vật.

Công an TP. Hồ Chí Minh đã thu giữ hơn 1.000 đầu pod chill chứa ma túy Etomidate cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp các loại và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Các chất ma túy tiếp tục được đối tượng đưa vào những sản phẩm nhỏ gọn, dễ cất giấu, có hình thức gần với thuốc lá điện tử thông thường, tiềm ẩn nguy cơ len lỏi vào giới trẻ và các địa điểm vui chơi, giải trí nếu không được kịp thời phát hiện, ngăn chặn.