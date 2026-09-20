ASIAD hôm nay 20-9: Đoàn Việt Nam ngóng huy chương đầu tiên

ANTD.VN - Hôm nay 20-9, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2026, đoàn Việt Nam tranh tài ở 9 môn, hy vọng có tấm huy chương đầu tiên.

Trong ngày hôm nay 20-9, đoàn Việt Nam hy vọng huy chương đầu tiên đến ở môn Teqball (môn thể thao kết hợp giữa bóng đá và bóng bàn, được chơi trên một chiếc bàn cong đặc biệt).

Lúc 8h30, Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi sẽ đấu Dsouza Quimcy Joaquim - Beg Mohamed Anas Imran của Ấn Độ trong trận tranh huy chương Đồng đôi nam nữ.

Minh Tân - Gia Nghi được kỳ vọng giành huy chương đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 2026

Đáng chú ý, hai cặp từng gặp nhau tại tứ kết và phần thắng thuộc về Minh Tân - Gia Nghi với tỷ số 2-0. Kết quả này giúp đại diện Việt Nam có thêm cơ sở để chuẩn bị cho màn tái đấu, dù trận tranh huy chương Đồng vẫn được dự báo quyết liệt.

Trong khi đó, cặp Bá Trường Giang - Lê Anh Khoa tranh huy chương Đồng nội dung đôi nam với Radhi Abdulrahman Ahmed Radhi - Alelayawi Ali Jalil Mezher của Iraq lúc 9h30.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam tranh tài vòng loại 10m súng trường cá nhân nữ từ 7h45 với các xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My. Chung kết nội dung này sẽ thi đấu lúc 12h30.

Ở chung kết tính giờ cá nhân nam, Phạm Lê Xuân Lộc sẽ tranh tài với các đối thủ mạnh châu lục lúc 11h30.

Môn wushu, Nguyễn Văn Sỹ thi chung kết trường quyền nam. Trong khi Ngô Thị Phương Nga (52kg nữ) và Trương Văn Chưởng (70kg nam) thi vòng 1/8.

Cùng với đó, nhiều nội dung vòng loại của môn bơi, karate, MMA, bóng ném cũng có vận động viên Việt Nam tranh tài.

Tại ASIAD 2026, đoàn Việt Nam có 349 vận động viên tranh tài ở 33 môn và phân môn, đặt mục tiêu giành tối thiểu 4 huy chương vàng.