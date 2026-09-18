Thắng Philippines 2-0, U23 Việt Nam sáng cửa đi tiếp tại ASIAD 2026

ANTD.VN - Hai pha lập công của Thanh Nhàn và Lê Phát giúp U23 Việt Nam có 3 điểm quý giá trước Phillipines, tăng thêm cơ hội vượt qua vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Sau trận hoà 1-1 đáng tiếc trước Kuwait, chiều 18-9, U23 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai bảng C với quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Philippines để hướng tới tấm vé đi tiếp tại môn bóng đá nam ASIAD 2026 đang diễn ra tại Nhật Bản.

Sở hữu đội hình được đánh giá cao hơn, thực tế U23 Việt Nam áp đảo Philippines ngay sau tiếng còi khai cuộc, với 72% quyền kiểm soát bóng trong hiệp 1.

Thanh Nhàn ghi bàn thắng bước ngoặt giúp U23 Việt Nam thắng Philippines (Ảnh: Hoàng Hồ/VnExpress)

Áp đảo về thế trận, tuy nhiên các chân sút U23 Việt Nam vẫn không thể tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn mở tỉ số. Điểm sáng của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh trong hiệp 1 nằm ở những tình huống tấn công biên trái, nơi tốc độ của Phi Hoàng được phát huy tối đa.

Sang hiệp 2, Philippines chơi phòng ngự số đông với mục đích thủ hoà.

Trong khi đó, U23 Việt Nam khai thông bế tắc ở phút 74 với bàn thắng đẳng cấp của Thanh Nhàn.

Từ đường chuyền bên phía sân nhà của Đức Anh, Thanh Nhàn bức tốc vượt qua hai cầu thủ Philippines trước khi dứt điểm một chạm tinh tế, lốp bóng qua đầu thủ môn Philippines.

Vào thế chỗ Thanh Nhàn ngay sau đó, Lê Phát ấn định tỉ số 2-0 cho U23 Việt Nam, sau một cú sút đưa bóng trúng xà ngang bật ra và lao vào đá bồi ở phút 87.

Chiến thắng 2-0 giúp U23 Việt Nam có 4 điểm/2 trận, và sáng cửa đi tiếp trước khi bước vào lượt trận cuối bảng C gặp Uzbekistan.

17h hôm nay, Kuwait sẽ gặp Uzbekistan ở trận còn lại, lượt hai bảng C. Một chiến thắng đậm cho Uzbekistan giúp Việt Nam tăng thêm cơ hội đi tiếp.