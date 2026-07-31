Ảrập Xêút thành lập liên minh phòng thủ hàng hải bảo vệ Biển Đỏ

Một tàu hải quân của chính phủ Yemen tuần tra tuyến đường vận chuyển trên Biển Đỏ, ngày 27-7-2026

Bộ Quốc phòng Ảrập Xêút cho biết liên minh được thành lập với mục tiêu tăng cường an ninh hàng hải, bảo vệ quyền tự do hàng hải, bảo đảm an toàn cho các tuyến thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng năng lượng, đồng thời bảo vệ các lợi ích chung tại eo biển Bab al-Mandab, Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Liên minh gồm 14 quốc gia: Bahrain, Bangladesh, Djibouti, Ai Cập, Jordan, Kuwait, Nigeria, Pakistan, Qatar, Ảrập Xêút, Somalia, Sudan, Thổ Nhĩ Kỳ và Yemen.

Động thái trên được đưa ra sau khi lực lượng Houthi ở Yemen tuần trước tuyên bố áp đặt "lệnh phong tỏa hàng hải" đối với Ảrập Xêút và nhận trách nhiệm về các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu trên Biển Đỏ cũng như các cơ sở hạ tầng năng lượng của quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Tàu thuyền neo đậu ở eo biển Bab al-Mandab

Eo biển Bab al-Mandab hiện giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu thô của Ảrập Xêút ra thị trường quốc tế, nhất là trong bối cảnh xuất khẩu năng lượng qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng do căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Theo Bộ Quốc phòng Ảrập Xêút, nước này đã mời đại diện của 51 quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự cuộc họp về sáng kiến này. Đại diện của 43 quốc gia cùng một phái đoàn của Liên minh châu Âu (EU) đã tham dự. Trong số đó, 14 nước xác nhận tham gia liên minh, trong khi các nước còn lại đang tiếp tục xem xét.

Căng thẳng giữa Ảrập Xêút và lực lượng Houthi cũng gia tăng trong tháng này khi hai bên lần đầu nối lại các cuộc tấn công qua lại sau nhiều năm, làm dấy lên lo ngại lệnh ngừng bắn được thiết lập từ năm 2022 có nguy cơ đổ vỡ.