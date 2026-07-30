Tòa nhà một công ty Trung Quốc ở Kuwait bị trúng hỏa lực

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Kuwait cho biết, cuộc tấn công của Iran đã đánh trúng một tòa nhà của công ty Trung Quốc ở phía Bắc Kuwait, khiến 1 công nhân thiệt mạng.

Cột khói bốc lên trên đảo Qeshm, Iran, sau các cuộc tấn công của Mỹ. Ảnh: Mạng xã hội/Reuters

Trong tuyên bố được đăng tải trên trang mạng xã hội X của quân đội Kuwait, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước này Saud Abdulaziz al-Otaibi cho biết cuộc tấn công đã gây thiệt hại vật chất đáng kể cho tòa nhà, và khiến 1 công nhân thiệt mạng. Hiện Iran chưa bình luận về thông tin trên.

Iran đã tiến hành loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào một số quốc gia Ảrập ở Trung Đông, bao gồm Kuwait và Jordan, với lý do nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ tại những địa điểm này.

Trong khi đó, quân đội Mỹ tuyên bố đã hoàn thành “làn sóng tấn công mạnh mẽ” nhằm vào Iran hôm 30-7 để trả đũa việc Tehran nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ ở Jordan, khi giao tranh leo thang làm gia tăng nguy cơ quay trở lại chiến tranh toàn diện trong khu vực.

Các cuộc tấn công mới của Mỹ được tiến hành vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ giáng một đòn “rất mạnh” vào Iran sau nhiều ngày tạm lắng bạo lực giữa hai bên.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết lực lượng Mỹ đã tấn công hàng chục mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, bao gồm các trung tâm chỉ huy quân sự.

Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) đưa tin về các cuộc không kích vào một số thành phố ở tỉnh Khuzestan, phía Tây Nam Iran, cũng như đảo Qeshm ở Vịnh Ba Tư. IRNA dẫn thông tin từ chính quyền tỉnh này cho biết, các khu vực xung quanh những thành phố Abadan, Shadegan, Arvandkenar và Ahvaz - tất cả đều thuộc tỉnh Khuzestan - đã bị tấn công.

Trong khi đó, Pakistan cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn đang “tiếp diễn” bất chấp những cuộc tấn công leo thang ở Trung Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan, Tahir Andrabi, nói rằng Islamabad đang làm “hết sức mình” để đưa các bên tham chiến trở lại bàn đàm phán theo Bản ghi nhớ (MoU) được Mỹ và Iran ký kết hồi tháng 6.