Số người thiệt mạng trong trận động đất 7,1 độ ở Nhật Bản tăng lên 34 người

ANTD.VN - Số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra tại tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản, đã tăng lên 34 người, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mất tích dưới thời tiết nắng nóng gay gắt và các dư chấn liên tiếp.

Người dân phải lấy nước từ xe di động do hạ tầng điện nước bị gián đoạn

Theo Chính phủ Nhật Bản và chính quyền tỉnh Kumamoto, trận động đất xảy ra chiều 28-7 với cường độ địa chấn tối đa cấp 7 theo thang đo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), làm sập nhiều công trình, gây hỏa hoạn và làm gián đoạn nghiêm trọng hạ tầng giao thông, điện, nước.

Ngôi nhà bị sập do động đất

Trong số các nạn nhân thiệt mạng, 8 người thiệt mạng tại nhà máy giấy Nippon Paper ở thành phố Yatsushiro sau khi một ống khói đổ sập.

Ít nhất 6 người khác tử vong tại trung tâm thương mại Aeon ở thị trấn Kashima sau một vụ nổ khí gas xảy ra khi một số nhân viên quay trở lại tòa nhà để kiểm tra thiệt hại.

Một tòa nhà bị sập trong trận động đất

Khoảng 170 nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tuy nhiên, công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn do dư chấn mạnh tới 5,8 độ tiếp tục xảy ra cùng nền nhiệt ngoài trời lên tới 35-38°C.

Hiện hơn 15.000 người đang sơ tán tại các trung tâm tạm cư. Khoảng 23.000 hộ gia đình vẫn chưa có điện và 75.000 hộ bị gián đoạn cấp nước.

Lực lượng hỗ trợ được huy động

Chính phủ Nhật Bản đã huy động khoảng 5.000 binh sĩ Lực lượng Phòng vệ để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển nước sạch và nhu yếu phẩm đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Tòa nhà trung tâm thương mại Aeon bị sập một phần

Động đất cũng khiến tuyến tàu cao tốc Kyushu Shinkansen tiếp tục tạm dừng khai thác trên các đoạn qua Fukuoka, Kumamoto và Kagoshima để kiểm tra an toàn.

Nhà máy công ty giấy Nippon bị hư hại

Nhiều doanh nghiệp lớn như Toyota, Honda, Sony và một số nhà sản xuất linh kiện bán dẫn đã tạm ngừng hoạt động tại Kyushu nhằm đánh giá thiệt hại đối với nhà máy và chuỗi cung ứng.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện nay là cứu người và nhanh chóng khôi phục các dịch vụ thiết yếu, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác do nguy cơ xảy ra dư chấn lớn.