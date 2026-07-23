Houthi phóng tên lửa tấn công 2 tàu chở dầu của Saudi Arabia ở Biển Đỏ

ANTD.VN - Lực lượng Houthi ở Yemen đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công 2 tàu chở dầu của Saudi Arabia đang di chuyển qua Biển Đỏ.

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“Chúng tôi đã nhắm mục tiêu vào 2 tàu chở dầu của Saudi Arabia, mang tên ENCELA và LAYLIA, vì các tàu này vi phạm quyết định phong tỏa do lực lượng vũ trang ban hành”, Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, ông Yahya Saree, cho biết hôm 22-7.

Ông Saree nói thêm rằng các cuộc tấn công “sử dụng một số tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, cũng như máy bay không người lái” đã gây ra hỏa hoạn trên các tàu. Lực lượng Houthi cũng đã buộc “gần 10 tàu… phải bỏ tuyến đường di chuyển và quay trở lại”.

Saudi Arabia chưa bình luận về các tuyên bố này, nhưng Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải của Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết: “Thuyền trưởng của một tàu chở dầu báo cáo bị trúng vật thể lạ gây ra hỏa hoạn trên tàu. Hiện thủy thủ đoàn đang dập lửa”.

Nhóm phiến quân Houthi, lực lượng đã chiến đấu chống lại Chính phủ Yemen và liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu ủng hộ chính phủ này trong hơn 1 thập kỷ, ngày 20-7 tuyên bố áp lệnh phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia. Điều này diễn ra sau một số vụ bạo lực tồi tệ nhất tại Yemen ​​trong 4 năm qua, sau khi Chính phủ Yemen ném bom sân bay Sanaa do nhóm Houthi kiểm soát để ngăn chặn 1 máy bay Iran hạ cánh.

Động thái của Houthi làm gia tăng lo ngại về ảnh hưởng đối với việc vận chuyển qua Eo biển Bab al-Mandeb, cửa ngõ vào Biển Đỏ. Eo biển Bab al-Mandeb, nối Biển Đỏ với Vịnh Aden, là một trong những tuyến đường vận chuyển quan trọng nhất thế giới, bao gồm cả xuất khẩu dầu mỏ.

Nằm giữa Yemen ở phía Đông Bắc và Djibouti cùng Eritrea ở vùng Sừng châu Phi phía Tây Nam, eo biển Bab al-Mandeb chỉ rộng 29 km tại điểm hẹp nhất. Năm 2024, khoảng 4,1 tỷ thùng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế đã được vận chuyển qua eo biển này.