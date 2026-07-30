Ấn Độ đề xuất tăng gấp đôi mức phạt, tới 10 năm tù đối với hành vi làm lộ đề thi

ANTD.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa trình Quốc hội dự luật sửa đổi theo hướng tăng mạnh hình phạt đối với hành vi làm lộ đề thi, với mức án tù tối đa lên tới 10 năm và tiền phạt có thể vượt 1 triệu USD, nhằm siết chặt kỷ cương và khôi phục niềm tin vào hệ thống thi cử.

Thí sinh tham dự một kỳ thi ở Ấn Độ

Theo dự luật, mức án tù tối đa đối với những người liên quan đến việc làm lộ đề thi sẽ tăng gấp đôi, từ 5 năm lên 10 năm. Các khoản tiền phạt cũng được nâng lên đáng kể và các vụ án sẽ được xét xử theo thủ tục rút gọn nhằm đẩy nhanh quá trình xử lý.

Trình bày dự luật trước Hạ viện, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Jitendra Singh cho biết các sửa đổi thể hiện cam kết của chính phủ trong việc bảo vệ quyền lợi của học sinh, sinh viên và bảo đảm tính minh bạch của các kỳ thi.

Theo ông Singh, việc tăng nặng chế tài và rút ngắn thời gian xét xử sẽ góp phần nâng cao tính răn đe, qua đó khôi phục uy tín của hệ thống tuyển sinh và thi cử.

Trong cuộc tranh luận tại Quốc hội, nhiều nghị sĩ đối lập kêu gọi chính phủ cải cách toàn diện hệ thống tổ chức thi nhằm ngăn chặn nguy cơ lộ đề ngay từ đầu.

Tình trạng lộ đề thi từ lâu là vấn nạn trong hệ thống giáo dục có tính cạnh tranh cao của Ấn Độ. Áp lực thi cử lớn đã tạo điều kiện cho các đường dây tội phạm trục lợi từ việc mua bán đề thi.

Tháng 5-2026 vừa qua, Ấn Độ chấn động vì vụ rò rỉ đề thi NEET - kỳ thi tuyển sinh y khoa lớn nhất cả nước. Theo điều tra, 135 câu hỏi trong "đề cương viết tay" bị phát tán từ ngày 1-5 tại Sikar trùng khớp với đề thi thật, trong đó có toàn bộ 90 câu môn Sinh và 45 câu môn Hóa.

Ngày 12-5-2026, Cơ quan Tuyển sinh Quốc gia đã tuyên bố hủy kết quả kỳ thi này và thông báo tổ chức thi lại toàn quốc để đảm bảo tính minh bạch. Kỳ thi lại được tổ chức vào ngày 21-6-2026.

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Vụ việc gây phẫn nộ trên toàn quốc, khiến Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan phải từ chức ngày 25-7-2026.