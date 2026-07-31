Israel sử dụng 700 tấn thuốc nổ đánh sập hệ thống đường hầm của Hezbollah

ANTD.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng nước này Israel Katz cho biết quân đội Israel đã phá hủy hệ thống đường hầm của lực lượng Hezbollah bên dưới dãy núi Beaufort ở miền Nam Lebanon.

Một binh sĩ Israel bên trong đường hầm của Hezbollah gần Lâu đài Beaufort ở miền Nam Lebanon. Ảnh: Times of Israel

Cụ thể, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã sử dụng 700 tấn thuốc nổ để đánh sập công trình ngầm này.

Việc phá hủy hệ thống đường hầm đã được lên kế hoạch từ trước nhưng bị hoãn lại do thỏa thuận ngừng bắn. Ông Netanyahu và ông Katz cho biết hoạt động phá hủy hệ thống đường hầm vào thời điểm này là để đáp trả việc Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Israel cáo buộc Hezbollah sử dụng thiết bị bay không người lái mang thuốc nổ tấn công một xe công binh không người lái của Israel vào ngày 30-7.

Hệ thống đường hầm này bị cho là “một phần trung tâm trong kế hoạch của lực lượng Hezbollah nhằm tấn công các cộng đồng dân cư ở vùng Galilee”.

“Nhà nước Israel sẽ không chấp nhận hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nào. Mọi nỗ lực của Hezbollah nhằm gây tổn hại cho binh sĩ IDF hoặc dân thường Israel sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ và cứng rắn, buộc tổ chức này phải trả giá đắt”, ông Netanyahu và ông Katz khẳng định.

Hai ông cho biết thêm rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) “sẽ tiếp tục hiện diện trong khu vực an ninh ở miền Nam Lebanon và sẽ tiếp tục phá hủy tất cả cơ sở hạ tầng khủng bố để ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào của Hezbollah nhằm khôi phục khả năng hoạt động của lực lượng này”.