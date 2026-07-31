Tổng thống Trump tuyên bố đạt thỏa thuận về 'giải giáp hoàn toàn' Hamas

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30-7 tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận về việc "giải giáp hoàn toàn" phong trào Hamas và các nhóm vũ trang khác tại Dải Gaza.

Tổng thống Donald Trump

Ông Trump nhấn mạnh đây là bước đi quan trọng hướng tới việc thành lập một chính quyền Palestine mới tại vùng lãnh thổ này.

Bước đột phá ngoại giao này do Hội đồng Hòa bình dàn xếp và có sự tham gia của các nhà trung gian quốc tế, bao gồm Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết Hội đồng Hòa bình đã đạt được một thỏa thuận mang tính lịch sử. "Hôm nay, Hội đồng Hòa bình đã đạt được một thỏa thuận lịch sử về việc giải giáp hoàn toàn Hamas và tất cả các nhóm vũ trang khác ở Gaza" - ông Trump thông báo.

Thành viên lực lượng Hamas và Phong trào Jihad Hồi giáo Palestine trên đường phố Gaza trong dịp lễ Eid al-Fitr ngày 20-3-2026

Theo ông Trump, quá trình giải giáp sẽ được triển khai theo từng giai đoạn. Khi việc giải giáp hoàn tất, lực lượng quân đội Israel sẽ rút khỏi Gaza.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết một lực lượng quốc tế sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine mới để tiếp quản nhiệm vụ duy trì an ninh và quản lý tại Dải Gaza.

Tổng thống Mỹ khẳng định thỏa thuận này là "bước tiến to lớn" hướng tới mục tiêu thiết lập hòa bình và an ninh lâu dài tại Gaza.

“Chúc mừng tất cả mọi người về thành tựu tuyệt vời này, điều mà mọi người đều nói là không bao giờ có thể đạt được!”, ông Trump nói.