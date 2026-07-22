Ông Trump cảnh báo sẽ 'xử lý' nếu Houthi phong tỏa Biển Đỏ

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ "xử lý" lực lượng Houthi nếu nhóm vũ trang này thực hiện kế hoạch phong tỏa Biển Đỏ, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về nguy cơ gián đoạn các tuyến hàng hải và nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 21-7-2026

Phát biểu tại Nhà Trắng trong cuộc gặp Tổng thống Lebanon Joseph Aoun ngày 21-7, ông Trump cho biết Mỹ đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Houthi sau khi lực lượng này tuyên bố phong tỏa Ảrập Xêút làm dấy lên quan ngại về an ninh tại Biển Đỏ.

"Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Cho đến nay điều đó vẫn chưa xảy ra. Nhưng nếu xảy ra, chúng tôi sẽ xử lý", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Ông Trump cũng nói rằng Washington từng tiến hành các chiến dịch quân sự nhằm vào Houthi để bảo đảm tự do hàng hải ở Biển Đỏ và khẳng định lực lượng này đã không còn gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho Mỹ trong thời gian qua.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra khi nguy cơ bất ổn tại các tuyến vận tải năng lượng chiến lược ở Trung Đông tiếp tục gia tăng.

Nếu Biển Đỏ bị phong tỏa trong khi eo biển Hormuz vẫn tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn, hoạt động vận chuyển dầu mỏ và khí đốt từ Trung Đông sang châu Âu và châu Á có thể chịu tác động đáng kể.

Nhiều quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, đang theo dõi sát tình hình do phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu từ khu vực này.