Mỹ mạnh tay gỡ bỏ rào cản cho ngành vũ trụ

ANTD.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29-7 công bố kế hoạch miễn trừ hàng loạt quy định về bảo vệ môi trường đối với ngành công nghiệp vũ trụ tư nhân, nhằm đẩy nhanh hoạt động phóng tên lửa và tăng sức cạnh tranh với Trung Quốc trong cuộc đua chinh phục không gian.

Tàu Artemis II rời bệ phóng ngày 1-4-2026 tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Florida, bắt đầu chuyến bay vòng quanh Mặt trăng có người lái đầu tiên sau hơn 50 năm﻿

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy khẳng định nước Mỹ từng giành chiến thắng trong cuộc chạy đua không gian đầu tiên và hoàn toàn có thể lặp lại thành công đó nếu loại bỏ những rào cản đang làm chậm tốc độ phát triển của ngành vũ trụ.

Theo đề xuất mới của chính quyền Trump, các yêu cầu thuộc 13 đạo luật liên bang sẽ được miễn áp dụng đối với một số giấy phép và hoạt động của các doanh nghiệp vũ trụ thương mại.

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết các quy định được xem xét miễn trừ gồm Đạo luật Các loài nguy cấp, một số điều khoản của Đạo luật Nước sạch, Đạo luật Không khí sạch và Đạo luật Bảo tồn Di sản lịch sử quốc gia.

Việc nới lỏng các quy định này sẽ giúp rút ngắn thời gian cấp phép cho các hoạt động phóng tên lửa, đưa tàu vũ trụ quay trở lại Trái đất cũng như xây dựng và vận hành các bãi phóng.

Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh ngày càng gay gắt cuộc đua không gian. Dù Mỹ vẫn dẫn đầu thị trường phóng vệ tinh thương mại, Trung Quốc đang tăng tốc chương trình không gian với mục tiêu đưa phi hành gia lên Mặt trăng trước năm 2030. Mỹ cũng đang triển khai chương trình thám hiểm Mặt trăng với tham vọng duy trì vị thế dẫn đầu.

Sự phát triển mạnh mẽ của khu vực tư nhân là một trong những lợi thế lớn của Mỹ. Nổi bật là SpaceX của tỷ phú Elon Musk, công ty đã lập kỷ lục 165 vụ phóng lên quỹ đạo trong năm 2025, đồng thời tiến hành nhiều chuyến bay thử nghiệm tên lửa Starship.

Tuy nhiên, các hoạt động của SpaceX tại bang Texas, gần những khu bảo tồn thiên nhiên, nhiều năm qua đã vấp phải sự phản đối của các tổ chức bảo vệ môi trường vì lo ngại ảnh hưởng đến hệ sinh thái và các loài động vật hoang dã.

Đề xuất của chính quyền Mỹ sẽ được lấy ý kiến công chúng trong vòng 30 ngày trước khi hoàn thiện và vẫn có thể được điều chỉnh.