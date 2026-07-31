Phản ứng của Tây Ban Nha khi hàng nghìn người di cư tràn vào biên giới

ANTD.VN - Chính phủ Tây Ban Nha đang triển khai thêm binh lính và cảnh sát đến vùng lãnh thổ Ceuta ở Bắc Phi sau khi hàng nghìn người bơi vào lãnh thổ nhỏ bé này từ nước láng giềng Morocco chỉ trong vài giờ.

Người di cư cố gắng vượt qua biên giới tại Ceuta, Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images

Những video được quay tại bãi biển Tarajal hôm 30-7 cho thấy đám đông người đi bộ xung quanh các đê chắn sóng, chạy trên bãi biển và đường phố. Hầu hết là nam giới trẻ tuổi, nhưng cũng có các gia đình có phụ nữ và trẻ em. “Viva España!” (Tây Ban Nha muôn năm!), một số người hét lên với một nhiếp ảnh gia tự do làm việc cho hãng tin AP, người đang quay cảnh tượng này.

Một phát ngôn viên của Guardia Civil - lực lượng tuần tra biên giới Tây Ban Nha, cho biết những người di cư đang “ồ ạt đổ vào từ biển” qua đê chắn sóng Tarajal, nhưng không thể đưa ra ước tính về số lượng.

Đài truyền hình quốc gia Tây Ban Nha, TVE, đưa tin có từ 2.000 đến 3.000 người đã vượt biên vào Ceuta, trong khi hãng thông tấn nhà nước, Efe cho biết một số người đã vào lãnh thổ này bằng cách trèo qua hàng rào biên giới.

Hãng Efe cũng đưa tin lực lượng chức năng Morocco trong trang bị chống bạo động đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán người dân gần biên giới. “Tình hình hoàn toàn hỗn loạn,” Rachid Sbihi, người đứng đầu hiệp hội đại diện cho các sĩ quan lực lượng Guardia Civil ở Ceuta, cho biết, “Không thể đưa ra con số chính xác, nhưng có hàng nghìn người di cư đang vượt biên”. Hãng AFP dẫn lời người phát ngôn chính phủ cho biết đã tìm thấy 9 thi thể.

Ông Achraf Maimouni, một thành viên của Hiệp hội Nhân quyền Morocco, mô tả tình hình là “bất thường”. Ông cho biết cửa khẩu Tarajal đã được mở “trong hoàn cảnh bất thường” vào sáng 30-7 và người dân đã vượt biên.

Nhiều người đã bơi từ Morocco đến Ceuta, trong khi những người khác được cho là đã trèo qua hàng rào biên giới. Ảnh: EPA

Trong khi đó, ông Juan Jesús Vivas, Thị trưởng Ceuta, yêu cầu triển khai thêm cảnh sát và quân đội “để đảm bảo tính bất khả xâm phạm của biên giới” và an toàn của người dân. Ông cũng kêu gọi chính quyền trung ương tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về các vụ vượt biên.

Hôm 29-7, ông Vivas cho biết các trung tâm tiếp nhận người di cư đã quá tải, với hàng trăm người phải ngủ trên đường phố. Ông nói rằng Ceuta cần “nhiều nguồn lực hơn, nhiều cơ sở hạ tầng hơn, nhiều quy định hơn và sự phối hợp hiệu quả giữa tất cả các cơ quan chức năng”. “Chúng tôi không tìm kiếm đặc quyền; chúng tôi đang tìm kiếm một giải pháp công bằng và có trách nhiệm phù hợp với thực tế tại đây”, ông nói thêm.

Tối 30-7, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha thông báo 60 thành viên lực lượng vũ trang sẽ được triển khai đến Ceuta, cùng với tăng cường thêm 30 sĩ quan thuộc Guardia Civil. “Lực lượng vũ trang sẽ tăng cường cho Guardia Civil trong việc thực thi quyền hạn của họ và bất kỳ quyền hạn nào khác có thể cần thiết để duy trì an ninh trong thành phố Ceuta”, Bộ này nhấn mạnh.

Nhưng Bộ Nội vụ Tây Ban Nha đã bác bỏ lời kêu gọi tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, nói rằng tình trạng khẩn cấp như vậy không thể được ban bố vì vấn đề di cư, và chỉ có thể được tuyên bố để đối phó với các sự việc như những vụ cháy rừng hiện tại - hoặc trước mối đe dọa núi lửa hoặc hạt nhân.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, dự kiến ​​sẽ đến Ceuta vào ngày 31-7 cùng với Bộ trưởng Nội vụ Fernando Grande-Marlaska. Ông Sánchez cho biết chính phủ sẽ đưa ra “phản ứng ngay lập tức” đối với tình hình ở Ceuta, vốn gợi nhớ đến cuộc khủng hoảng biên giới năm 2021 khi hơn 8.000 người đến đây chỉ trong 2 ngày.

“Chúng tôi đang huy động mọi nguồn lực cần thiết, làm việc với chính quyền Maroc và quốc tế, cũng như chuẩn bị các biện pháp cần thiết để khôi phục lại tình trạng bình thường càng sớm càng tốt”, ông Sánchez cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.