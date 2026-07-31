Binh sĩ Mỹ ở Trung Đông được lệnh không ghi hình hiện trường cuộc tấn công của Iran

ANTD.VN - Quân đội Mỹ đã cảnh báo binh lính nước này ở Trung Đông không được quay hiện trường sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran. Một số binh sĩ ở Jordan được cho là đã bị tịch thu điện thoại di động để tăng cường an ninh.

Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, tuyên bố trong một bức thư ngày 28-7 mà hãng tin Reuters có được rằng những bức ảnh và video do các binh sĩ Mỹ đăng tải đang giúp Tehran cải thiện độ chính xác của các cuộc tấn công.

Đô đốc Cooper phàn nàn rằng các nhà báo và những nhà nghiên cứu “tình báo nguồn mở” trực tuyến đang thực hiện đánh giá thiệt hại chiến đấu cho Iran.

“Iran biết vũ khí đã được phóng; tuy nhiên, lực lượng của họ không biết liệu chúng có bắn trượt 50 mét, trúng một đường băng trống trải hay trúng cơ sở đông người hay không”, ông Cooper viết, “Các danh sách chi tiết, mô tả và phân tích về những gì đã bị bắn trúng, được các hãng tin công khai, về cơ bản đang thực hiện Đánh giá Thiệt hại Chiến đấu (BDA) cho Iran, miễn phí”.

Một video được ông Cooper trích dẫn đã ghi lại bằng kính thông minh Meta trong cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái gây chết người của Iran vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan hôm 17-7. Đoạn video cho thấy binh lính Mỹ chạy vào hầm trú ẩn khi còi báo động vang lên.

Ảnh minh họa: Straight Arrow News

Một video khác được quay trong cùng đêm đó dường như ghi lại cảnh nhiều tên lửa đạn đạo tấn công cơ sở ở Jordan. Lầu Năm Góc sau đó xác nhận 3 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công này.

Hai nguồn tin nói với Reuters rằng binh lính đồn trú ở Jordan đã được thông báo về việc điện thoại của họ sẽ bị thu giữ trong những ngày tới. Nguồn tin thứ ba cho biết các hạn chế rộng hơn đang được xem xét trên toàn khu vực, mặc dù CENTCOM mô tả bức thư của Đô đốc Cooper chỉ là nhắc nhở an ninh chung.

Trong khi mối lo ngại được Lầu Năm Góc nêu rõ là Iran có thể lợi dụng các đoạn video để cải thiện độ chính xác của các cuộc tấn công, thì các hạn chế cũng sẽ khiến công chúng khó đánh giá độc lập tác động thực sự của những cuộc tập kích của Iran hơn.

CENTCOM thường xuyên công bố các đoạn video ngắn, được chọn lọc về việc máy bay Mỹ cất cánh, tên lửa được phóng và các mục tiêu của Iran bị tấn công. Trong khi đó, các đoạn ghi hình trực tiếp về các cuộc tấn công của Iran rất hiếm, vì các đồng minh cho phép Mỹ đặt căn cứ trong khu vực cũng đã áp lệnh cấm quay nghiêm ngặt và áp hình phạt đối với các hành vi vi phạm.