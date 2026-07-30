Diễn biến mới nhất phiên điều trần về nguồn gốc Covid-19

ANTD.VN - Hơn 6 năm kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 gây đại dịch vẫn là chủ đề gây tranh cãi.

Ông Fauci tại phiên điều trần

Cựu Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ (NIAID) Anthony Fauci ngày 29-7 đã từ chối trả lời các câu hỏi tại phiên điều trần của Thượng viện liên quan đến nguồn gốc đại dịch Covid-19, viện dẫn quyền theo Tu chính án thứ 5 của Hiến pháp Mỹ để giữ quyền im lặng theo tư vấn của các luật sư.

Phiên điều trần do Ủy ban An ninh Nội địa và các vấn đề Chính phủ của Thượng viện Mỹ tổ chức, dưới sự chủ trì của Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul - người nhiều năm chỉ trích ông Fauci về cách xử lý đại dịch và giả thuyết virus SARS-CoV-2 rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Trong phát biểu mở đầu, ông Fauci cho biết việc viện dẫn Tu chính án thứ 5 là quyết định "đau lòng", nhưng cần thiết để tránh nguy cơ tự buộc tội mình.

Ông cáo buộc Thượng nghị sĩ Rand Paul cố tình tạo ra một "cái bẫy" nhằm khiến ông đưa ra phát ngôn có thể bị sử dụng làm căn cứ truy tố tội khai man.

"Tôi chỉ có thể kết luận rằng mục đích duy nhất của việc triệu tập tôi đến đây là để buộc tôi nói điều gì đó có thể giúp ông ấy thực hiện lời tuyên bố nhiều lần rằng tôi sẽ phải vào tù", ông Fauci nói.

Chuyên gia y tế 85 tuổi cũng nhấn mạnh trong gần 40 năm công tác, ông đã hơn 200 lần điều trần trước Quốc hội và luôn tôn trọng vai trò giám sát của cơ quan lập pháp.

Tại phiên điều trần, Thượng nghị sĩ Rand Paul tiếp tục cáo buộc dưới thời ông Fauci lãnh đạo NIAID, Mỹ đã tài trợ cho các nghiên cứu "tăng cường chức năng" tại Trung Quốc, dẫn đến sự bùng phát của đại dịch Covid-19.

Đại dịch Covid-19 đã khiến thế giới thay đổi sâu sắc

Ông Paul cũng cho rằng cựu quan chức y tế đã không khai báo trung thực trước Quốc hội. Ông Fauci nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.

Đến nay, hơn 6 năm sau khi đại dịch bùng phát, nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 vẫn là chủ đề gây tranh cãi.

Ông Fauci nhiều lần khẳng định giả thuyết virus có nguồn gốc tự nhiên là khả năng cao nhất, song cũng cho biết không loại trừ hoàn toàn khả năng rò rỉ từ phòng thí nghiệm nếu có bằng chứng khoa học thuyết phục.

Phiên điều trần cũng vấp phải sự phản đối của nhiều nghị sĩ Dân chủ. Thượng nghị sĩ Maggie Hassan cho rằng đây là nỗ lực nhằm "gài bẫy" ông Fauci, trong khi Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal chỉ trích đây là một "chiến dịch trả đũa cá nhân" và nhấn mạnh quyền viện dẫn Tu chính án thứ 5 cần được tôn trọng.

Trước phiên điều trần, hơn 150 nhà khoa học, bác sĩ và chuyên gia y tế công cộng đã ký thư ngỏ kêu gọi các nghị sĩ chấm dứt việc "bôi nhọ và quấy rối" giới khoa học, đồng thời bác bỏ những cáo buộc nhằm vào ông Fauci.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích ông Fauci trên mạng xã hội Truth Social. Ông Trump cho rằng các quyết định của ông Fauci trong giai đoạn đầu đại dịch là "điên rồ" và cáo buộc ông tìm cách "bảo vệ Trung Quốc".