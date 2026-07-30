Cuba nới lỏng quy định đối với khu vực kinh tế tư nhân

ANTD.VN - Chính phủ Cuba vừa ban hành khuôn khổ pháp lý mới nhằm nới lỏng một số hạn chế đối với doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã phi nông nghiệp và hộ kinh doanh cá thể.

Người dân mua rau củ tại một khu chợ ở Havana, Cuba

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 29-7, bà Lazara Mercedes Lopez, Chủ tịch Viện Quốc gia về các chủ thể kinh tế ngoài nhà nước cho biết, các biện pháp mới là một phần trong chương trình cải cách kinh tế - xã hội đã được Quốc hội Cuba thông qua hồi tháng 6.

Theo bà Lopez, các quy định mới mở rộng phạm vi hoạt động của khu vực kinh tế ngoài nhà nước sang nhiều lĩnh vực như công nghiệp, sản xuất, năng lượng, khai khoáng, vận tải và thương mại.

Trong lĩnh vực thương mại, Bộ Nội thương Cuba đã bãi bỏ quy định hạn chế hoạt động bán buôn đối với doanh nghiệp tư nhân và các hợp tác xã phi nông nghiệp. Tuy nhiên, các hộ kinh doanh cá thể vẫn chưa được phép tham gia hoạt động bán buôn.

Ở lĩnh vực vận tải, các doanh nghiệp và tổ chức đủ điều kiện thuộc cả khu vực nhà nước và ngoài nhà nước được phép trực tiếp nhập khẩu xe điện để lắp ráp và kinh doanh.

Đối với lĩnh vực y tế, Chính phủ Cuba tiếp tục duy trì việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh ở cả 3 tuyến do Nhà nước quản lý. Tuy nhiên, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã phi nông nghiệp sẽ được tham gia cung cấp các dịch vụ dược phẩm nếu đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn và vệ sinh y tế.

Theo giới chức Cuba, các biện pháp mới được xây dựng sau quá trình tham vấn với khu vực kinh tế ngoài nhà nước, trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục chịu nhiều sức ép, bao gồm tác động của lệnh cấm vận kinh tế, thương mại, tài chính và năng lượng do Mỹ áp đặt.

Bà Lopez khẳng định việc mở rộng không gian hoạt động cho khu vực tư nhân nhằm thúc đẩy sự tham gia của các thành phần kinh tế, song không làm thay đổi vai trò chủ đạo của các doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Cuba.