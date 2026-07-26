Houthi tấn công Ảrập Xêút, căng thẳng tại Biển Đỏ tiếp tục leo thang

ANTD.VN - Lực lượng Houthi đã bắn tên lửa và máy bay không người lái vào Ảrập Xêút nhằm đáp trả các cuộc không kích.

Căng thẳng leo thang ở Biển Đỏ liên quan đến các tuyến đường vận chuyển quan trọng ở Trung Đông

Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu ở Ảrập Xêút để đáp trả các cuộc không kích của liên quân do Riyadh dẫn đầu nhằm vào thành phố cảng Hodeida, làm gia tăng căng thẳng tại Biển Đỏ và các tuyến hàng hải chiến lược ở Trung Đông.

Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree ngày 25-7 cho biết các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco tại hai thành phố ven Biển Đỏ là Yanbu và Jizan.

Ảrập Xêút xác nhận hệ thống cảnh báo phòng không đã được kích hoạt nhiều lần tại hai địa phương này trong sáng 25-7, song chưa công bố thiệt hại.

Động thái của Houthi diễn ra sau khi liên quân do Ảrập Xêút dẫn đầu tiến hành không kích thành phố cảng Hodeida - khu vực chiến lược do lực lượng này kiểm soát.

Theo giới chức y tế do Houthi điều hành, các cuộc không kích đã đánh trúng khu vực cảng và trụ sở tập đoàn viễn thông nhà nước, khiến ít nhất hai người bị thương.

Trong khi đó, liên quân Ảrập Xêút khẳng định không tấn công cảng Hodeida mà chỉ nhằm vào các "mục tiêu quân sự hợp pháp" có liên quan đến các mối đe dọa đối với tàu thương mại hoạt động trên Biển Đỏ.

Houthi tiếp tục cảnh báo sẽ phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb đối với các tàu có liên hệ với Ảrập Xêút nếu Riyadh không chấm dứt chiến dịch quân sự và dỡ bỏ lệnh phong tỏa Yemen.

Đây là tuyến hàng hải huyết mạch nối Biển Đỏ với vịnh Aden, nơi khoảng 12% thương mại toàn cầu và gần 1/4 lượng container hàng hóa của thế giới đi qua.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi kêu gọi giải quyết xung đột tại Yemen thông qua đối thoại và ngoại giao, thay vì các biện pháp quân sự.