Trung Quốc dọa trả đũa sau khi Mỹ cấm nhập khẩu robot hình người

ANTD.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 30-7 cho biết Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã nhiều lần phớt lờ lập trường kiềm chế của Bắc Kinh về lệnh cấm sản phẩm, đồng thời đe dọa trả đũa.

Một robot hình người của hãng Robostore. Ảnh: CNBC

Hôm 28-7, FCC tuyên bố, do lo ngại về an ninh mạng, cơ quan này đã bổ sung các thiết bị robot tiên tiến sản xuất ở nước ngoài, bao gồm robot hình người, vào danh sách cấm nhập khẩu vào Mỹ. Tuyên bố không nêu rõ quốc gia nào, chỉ nói rằng các nhà bán lẻ vẫn có thể nhập khẩu những mẫu mà FCC đã phê duyệt trước đó.

Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 30-7, Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, việc FCC tiếp tục leo thang các hạn chế đối với hàng hóa Trung Quốc “gây tổn hại nghiêm trọng đến sự ổn định kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ”. Bộ này kêu gọi Mỹ rút lại quyết định và đe dọa sẽ có biện pháp trả đũa nếu Mỹ không làm như vậy.

“Đây là tin xấu cho các nhà sản xuất robot hình người Trung Quốc đang lên kế hoạch IPO trong những tháng tới”, Marc Einstein, Giám đốc nghiên cứu tại Counterpoint Research, nhận định, “Hai quân bài chính mà Trung Quốc có thể sử dụng là tiếp tục hạn chế việc bán đất hiếm cho các công ty Mỹ và tiếp tục hạn chế quyền tiếp cận thị trường Trung Quốc đối với các công ty Mỹ như Tesla và NVIDIA”.

Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc được đưa ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ​​sẽ tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 9.

Trong khi đó, căng thẳng về cuộc đua công nghệ đã gia tăng, với việc Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói rằng Mỹ có thể trừng phạt Trung Quốc vì “đánh cắp” mô hình trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Counterpoint, các công ty Trung Quốc gồm Agibot, Unitree và UBTech chiếm 3 vị trí hàng đầu về thị phần lắp ráp robot hình người vào năm ngoái. Trong khi đó, Optimus của Tesla xếp thứ 5.