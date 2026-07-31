Hệ thống cấp nước tại bang Mỹ bị gián đoạn, nghi do tin tặc tấn công

ANTD.VN - Hàng chục hệ thống cấp nước tại bang Minnesota, Mỹ đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công mạng nghi do tin tặc có liên hệ với Iran thực hiện, làm gián đoạn nguồn cung nước tại địa phương. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tấn công vào hạ tầng trọng yếu của Mỹ.

Ảnh minh họa

Theo truyền thông Mỹ, khoảng 30 hệ thống cấp nước tại bang Minnesota đã bị tấn công trong hai ngày 26 và 27-7.

Các chuyên gia an ninh mạng cho biết phương thức tấn công có nhiều dấu hiệu tương đồng với nhóm tin tặc CyberAv3ngers - tổ chức mà Chính phủ Mỹ cáo buộc hoạt động dưới sự chỉ đạo của Iran.

Vụ tấn công đã khiến hệ thống cấp nước tại thị trấn Braham, thuộc khu vực đô thị Minneapolis, bị gián đoạn khoảng 2 giờ trước khi được khôi phục.

Công ty an ninh mạng Tenable cho biết, kỹ thuật được sử dụng trong vụ việc "phù hợp với phương thức hoạt động" của nhóm CyberAv3ngers. Trong khi đó, các cơ quan điều tra Mỹ cũng nghi ngờ các tin tặc Iran đứng sau vụ tấn công, song đến nay chưa chính thức quy kết trách nhiệm.

Trước đó, ngày 22-7, Cơ quan An ninh mạng và An ninh Cơ sở hạ tầng Mỹ (CISA) đã phát đi cảnh báo về nguy cơ các tổ chức có liên hệ với Iran gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các hệ thống điều khiển trực tuyến của cơ sở hạ tầng trọng yếu tại Mỹ.

Hồi tháng 3-2026, nhóm tin tặc Handala - cũng bị Washington cáo buộc có liên hệ với Chính phủ Iran - tuyên bố đã tấn công hai doanh nghiệp Mỹ là hãng thiết bị y tế Stryker và nền tảng thanh toán điện tử Verifone. Stryker xác nhận xảy ra sự cố, trong khi Verifone bác bỏ thông tin này.

Nhóm Handala cho biết các cuộc tấn công mạng là nhằm trả đũa vụ không kích nhằm vào một trường tiểu học tại thành phố Minab, miền Nam Iran, trong ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự Mỹ - Israel nhằm vào Iran hôm 28-2.