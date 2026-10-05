Bảo đảm an toàn tuyệt đối Hội nghị Trung ương 4

ANTD.VN - Phục vụ Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Công an phường Ba Đình (TP Hà Nội) đã chủ động triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội, bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu vực, tuyến đường liên quan đến hoạt động của Hội nghị.

Chủ động từ địa bàn, hiệp đồng từ cơ sở

Hội nghị Trung ương là sự kiện chính trị quan trọng, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn, giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn Thủ đô. Với đặc thù là địa bàn trung tâm, nơi tập trung nhiều cơ quan quan trọng, tuyến đường trọng điểm và thường xuyên có các đoàn đại biểu hoạt động, Công an phường Ba Đình xác định rõ yêu cầu phải chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ.

Lực lượng Công an phường Ba Đình đảm bảo an ninh trật tự khu vực Lăng Bác

Thực hiện phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Công an phường Ba Đình đã triển khai lực lượng, phương tiện theo từng khu vực, tuyến đường và nhiệm vụ cụ thể; đồng thời duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội.

Tại các khu vực xung quanh địa điểm làm việc của Hội nghị, lực lượng Công an phường phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức các chốt, vị trí bảo đảm an ninh, trật tự. Cùng với việc duy trì quân số, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh, góp phần tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ Hội nghị.

Công an phường Ba Đình phối hợp các lực lượng đảm bảo ANTT

Yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm an ninh tại các khu vực trọng điểm mà còn phải giữ vững sự ổn định trên toàn bộ các tuyến đường có liên quan đến hoạt động của các đoàn đại biểu.

Trong quá trình các đoàn đại biểu di chuyển qua địa bàn, Công an phường Ba Đình phân công lực lượng bảo vệ các tuyến đường, phối hợp tổ chức cấm đường, phân luồng, hướng dẫn giao thông theo phương án. Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các đoàn đại biểu, đồng thời duy trì giao thông thông suốt, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt bình thường của người dân.

Trên các tuyến đường trọng điểm, những tổ công tác được bố trí phù hợp với tình hình thực tế, chủ động xử lý các tình huống có thể phát sinh. Việc tổ chức giao thông được thực hiện đồng bộ, linh hoạt, bảo đảm yêu cầu phục vụ Hội nghị nhưng không để xảy ra những điểm nghẽn kéo dài.

Song song với các chốt cố định, Công an phường Ba Đình duy trì các tổ tuần tra lưu động bằng xe ô tô Cảnh sát. Đây là lực lượng cơ động có nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; kịp thời giải quyết tình trạng ùn tắc, dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định và các vấn đề phát sinh trên tuyến.

Qua đó, từng tuyến phố, từng khu vực liên quan đến hoạt động của Hội nghị được kiểm soát chặt chẽ, góp phần bảo đảm sự ổn định, an toàn và thông suốt của địa bàn.

Kỷ luật, trách nhiệm từ những vị trí thầm lặng

Đằng sau sự an toàn của một sự kiện chính trị quan trọng luôn có sự hiện diện của những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt, tuyến đường, khu vực trọng điểm. Đó là những vị trí tưởng như bình thường giữa đời sống phố phường nhưng đòi hỏi sự tập trung cao độ, tinh thần trách nhiệm và khả năng xử lý tình huống chính xác.

Đằng sau sự an toàn của một sự kiện chính trị quan trọng luôn có sự hiện diện của những cán bộ, chiến sĩ

Với Công an phường Ba Đình, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là yêu cầu chính trị đặc biệt quan trọng.

Tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ, kỷ luật và trách nhiệm được quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ. Từ công tác nắm tình hình, bố trí lực lượng, tuần tra kiểm soát đến tổ chức giao thông, bảo đảm trật tự đô thị, tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung: giữ vững an ninh, an toàn địa bàn, góp phần phục vụ thành công Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV.

Sự có mặt của lực lượng Công an trên từng tuyến phố không chỉ tạo thế chủ động trong bảo đảm an ninh, trật tự mà còn góp phần duy trì cuộc sống bình thường, an toàn cho nhân dân. Đó cũng là hình ảnh cụ thể về một lực lượng Công an cơ sở chủ động, kỷ luật, trách nhiệm, gần dân và vì bình yên của địa bàn.