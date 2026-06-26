An ninh Thủ đô đoạt giải Nhất Cuộc thi viết về Điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt trong phong trào Thi đua yêu nước năm 2026

ANTD.VN - Sáng nay 26-6 đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết về Điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt trong phong trào Thi đua yêu nước năm 2026. Chương trình do Hội Nhà báo Thành phố, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố và Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp tổ chức.

Tham dự lễ tổng kết và trao giải có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; đồng chí Tô Quang Phán, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố và các tác giả đoạt giải.



Đồng chí Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi yêu cầu các cấp, các ngành và cơ quan báo chí tiếp tục bám sát thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh Thành phố triển khai sắp xếp hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm là phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; bảo đảm việc biểu dương, khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng người, đúng việc ngay từ cấp cơ sở.

Căn cứ kết quả đạt được, đồng chí Dương Đức Tuấn đã chính thức phát động Cuộc thi viết về điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2027, yêu cầu đẩy mạnh phong trào thi đua thiết thực hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Tác giả Chu Hương - Phóng viên Báo An ninh Thủ đô chia sẻ câu chuyện xúc động trong quá trình thực hiện tác phẩm dự thi

Báo cáo tổng kết cuộc thi cho thấy, trong năm 2026, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 1.331 bài viết và 180 tác phẩm báo chí dự thi. Hội đồng Giám khảo đã tổ chức đánh giá, lựa chọn 186 tác phẩm vào vòng Chung khảo và quyết định trao giải thưởng cho 42 tác phẩm, bài viết.

Cơ cấu giải thưởng được trao tại buổi lễ bao gồm 30 giải Khuyến khích, 6 giải Ba, 4 giải Nhì và 2 giải Nhất. Cũng tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong việc triển khai và tham gia cuộc thi năm 2026.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc nhất trong cuộc thi

Báo An ninh Thủ đô đoạt giải Nhất với tác phẩm “Cuộc giành giật sự sống cho 3 cháu nhỏ trong căn nhà rực lửa ở phường Bồ Đề” của tác giả Chu Hương

Tại hạng mục tác phẩm báo chí, Báo An ninh Thủ đô đoạt giải Nhất với tác phẩm “Cuộc giành giật sự sống cho 3 cháu nhỏ trong căn nhà rực lửa ở phường Bồ Đề” của tác giả Chu Hương. Tác phẩm phản ánh trực diện công tác nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của lực lượng Công an Thành phố.

Cùng đoạt giải Nhất trong khuôn khổ cuộc thi là bài viết “Người trưởng thôn tận tâm, 'Nói đi đôi với làm'” của tác giả Phạm Thị Nguyệt, công tác tại xã Ứng Hòa.