Phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tạo động lực phát triển toàn diện

ANTD.VN - Chiều 25-6, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Giã (Hà Nội) tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026; công bố các quyết định sắp xếp thôn, chi bộ; khen thưởng các danh hiệu thi đua cấp thành phố năm 2025 và tổng kết, trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu năm 2026.

Anh hùng LLVT nhân dân, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng bộ giải pháp, nâng cao hiệu lực quản lý, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn

Dự hội nghị có Anh hùng LLVT nhân dân, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Về phía xã Trung Giã có đồng chí Lê Hữu Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Bá Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị; bí thư các chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận, cán bộ, đảng viên và các tập thể, cá nhân được khen thưởng, trao giải.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau 1 năm đi vào hoạt động, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Trung Giã đã từng bước khẳng định hiệu quả. Bộ máy chính quyền được kiện toàn, vận hành ổn định, thông suốt, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh; việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng; quốc phòng - an ninh được giữ vững; các chính sách an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Anh hùng LLVT nhân dân, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trao khen thưởng và chúc mừng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2026, cấp ủy, chính quyền xã Trung Giã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường và xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm ổn định.

Kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Trong đó, xã xác định tiếp tục tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức sau sắp xếp thôn; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị

Cũng trong chương trình, Ban tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; trao các danh hiệu thi đua cấp thành phố năm 2025; tổng kết, trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu năm 2026. Đồng thời, hội nghị công bố các quyết định thành lập chi bộ, chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ thôn sau sắp xếp, góp phần kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, nhân dịp này, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Giã đã tổ chức tri ân, tặng quà các cán bộ không chuyên trách thôn nghỉ công tác sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị thôn. Hoạt động thể hiện sự ghi nhận, trân trọng đối với những đóng góp của đội ngũ cán bộ cơ sở trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trung Giã đã đạt được sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức thực hiện hiệu quả việc sắp xếp thôn, chi bộ, bảo đảm bộ máy hoạt động ổn định, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, đồng chí Lê Hữu Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trung Giã tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, đồng thời khẳng định quyết tâm cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, xây dựng xã Trung Giã ngày càng phát triển toàn diện, văn minh và bền vững.