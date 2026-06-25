Công an thành phố Hà Nội thăm hỏi, tri ân nguyên lãnh đạo và gia đình cán bộ Công an

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026), Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an Thành phố, thân nhân các đồng chí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ và cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều 25/6/2026, Đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an Thành phố làm Trưởng đoàn, cùng đại diện chỉ huy một số phòng chức năng đã đến thăm gia đình cố Đại tá Nguyễn Đình Thành, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hà Nội



Đại tá Nguyễn Tiến Đạt cùng đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà gia đình cố Đại tá Nguyễn Đình Thành, nguyên Giám đốc CATP

Trong không khí trang trọng, ấm áp, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an Thành phố cùng các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ cố Đại tá Nguyễn Đình Thành; ân cần trò chuyện, thăm hỏi sức khỏe cụ bà Nguyễn Thị Ánh, năm nay đã 91 tuổi, người bạn đời của đồng chí nguyên Giám đốc CATP, cùng gia đình mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt ân cần thăm hỏi sức khỏe bà Nguyễn Thị Ánh, người bạn đời của đồng chí nguyên Giám đốc CATP

Đồng chí Phó Giám đốc Công an Thành phố khẳng định, Đảng ủy, Ban Giám đốc luôn trân trọng, ghi nhớ những đóng góp, cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ lão thành, các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an Thành phố đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt cho biết, phát huy truyền thống vẻ vang được các thế hệ đi trước dày công vun đắp, lực lượng Công an Thủ đô không ngừng nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tháng 12/2025, Công an thành phố Hà Nội vinh dự lần thứ tư được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố cũng vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Xúc động trước sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố, cụ bà Nguyễn Thị Ánh gửi lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo Công an Thành phố, cá nhân đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Đạt và các thành viên trong đoàn công tác. Bà cho biết, sự quan tâm, thăm hỏi thường xuyên của lãnh đạo Công an Thành phố trong những năm qua là nguồn động viên tinh thần quý báu đối với gia đình; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục động viên con cháu giữ gìn truyền thống, tích cực đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Đoàn công tác Công an TP Hà Nội thăm, tặng quà gia đình Đại tá Nguyễn Văn Ninh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hà Sơn Bình

Trước đó, sáng cùng ngày, thừa ủy quyền của lãnh đạo Công an Thành phố, Đoàn công tác gồm đại diện chỉ huy Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Công tác chính trị và Công an phường Sơn Tây đã đến thăm hỏi gia đình cố Đại tá Nguyễn Văn Ninh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hà Sơn Bình; thăm hỏi, động viên Trung tá Hoàng Thị Minh Hồng, cán bộ Tổ an ninh Công an phường Sơn Tây, đang điều trị bệnh ung thư tuyến giáp.

Tại gia đình cố Đại tá Nguyễn Văn Ninh, đoàn công tác đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của đồng chí trong quá trình công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Đoàn cũng ân cần thăm hỏi sức khỏe các thành viên trong gia đình; thông tin về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân cán bộ lão thành, nguyên lãnh đạo và thân nhân các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Đoàn công tác thăm gia đình Trung tá Hoàng Thị Minh Hồng

Đến thăm Trung tá Hoàng Thị Minh Hồng (là con gái liệt sĩ Công an nhân dân Hoàng Bá Kim, người đã anh dũng hy sinh năm 1988 trong khi làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm), đoàn công tác đã chia sẻ với những khó khăn của đồng chí trong quá trình điều trị bệnh; ghi nhận tinh thần trách nhiệm, nghị lực và những cố gắng của đồng chí Hồng trong công tác cũng như trong cuộc sống gia đình. Đoàn mong muốn Trung tá Hoàng Thị Minh Hồng tiếp tục giữ tinh thần lạc quan, tích cực điều trị, sớm ổn định sức khỏe để công tác tốt.

Hoạt động thăm hỏi, tri ân là việc làm thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tình cảm và trách nhiệm của lực lượng Công an Thủ đô đối với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ đi trước, thân nhân liệt sĩ và cán bộ có hoàn cảnh khó khăn; qua đó góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.